«Хвасоновую» гонку КНДР запустили и подталкивают США

Аргументы Недели → Армия 13+

20 ноября 2022, 12:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Согласно заявлению японского премьер-министра Северная Корея в этом году провела 34 ракетных пуска баллистических ракет (БР), способных нести ядерные боеголовки на большие расстояния. Столь плотный график испытаний может означать только одно – Пхеньян торопится модернизировать свои БР до уровня, когда они будут достаточно мощными, чтобы поражать любую точку на территории США и станут неуязвимыми для американской глобальной системы ПРО. Поэтому работа идёт в трёх основных направлениях: увеличивается мощность ядерной боевой части и способность ракет нести как можно большую полезную нагрузку, увеличивается дальность полёта носителей до межконтинентальной и более, а также увеличивается скорость и манёвренность ракет.

На фоне затянувшихся военных учений США И Южной Кореи осенью сего года, Пхеньян провёл дополнительные испытания и на этот раз гвоздём программы стали баллистические ракеты «Хвасон -12» и Хвасон-17». Первую ранее оценивали, как ракету среднего радиуса действия, однако есть подозрения, что Пхеньян добился того, что она способна преодолевать межконтинентальные пространства. Пуск 4 октября показал следующие параметры: дальность полёта ракеты составила 4,6 тысячи километров, а высота - 1000 километров. При пуске по наклонной траектории эта реактивная система способна преодолеть расстояние свыше 9 000 км, что гарантированно дает возможность КНДР доставить ядерный боеприпас на территорию США. Пхеньян стремиться обеспечить себе безопасность в условиях, когда коллективным Западом, при посредничестве ООН, Северная Корея провозглашена страной изгоем и обвешана санкциями, как рождественская ёлка украшениями. В сложившихся обстоятельствах руководство КНДР официально заявило о своём ядерном статусе.

Известно, что северокорейские конструкторы смогли изготовить компактные термоядерные боевые блоки, что позволяет доставлять их в нужную точку мира ракетами-носителями. Согласно военной доктрины КНДР, её вооружённые силы могут применить ядерное оружие в случае ядерной угрозы для республики. Но, похоже, от этого самоограничения руководству Трудовой партии Северной Кореи придётся отказаться. Поскольку неядерные силы быстрого глобального удара США достаточно мощны, чтобы реально угрожать КНДР. И при этом Вашингтон не двузначно заявляет о намерениях сокрушить КНДР во что бы то ни стало, но, используя неядерные силы (в противном случае пострадает не только Корейский полуостров, но, и весь регион).

Стоит учитывать умение Пхеньяна хранить свои секреты поэтому те данные, которые публикуются западными военными изданиями или Стокгольмским институтом исследований проблем мира (SIPRI) нельзя принимать за истину в последней инстанции. Основываясь на информации разведсообщества США американские военные журналы пишут о том, что в Корее есть некоторые ограничения в производстве ракет. Промышленные мощности якобы позволяют изготавливать их в пределах нескольких сотен в год каждого типа или модификации. Размеры арсеналов КНДР оцениваются очень приблизительно. Есть подозрение, что западное разведсообщество не в состоянии оценить истинные возможности ОПК Северной Кореи. Тот же SIPRI пишет о наличии у Пхеньяна не более 20 ядерных боеголовок. Не уточняя какие – урановые, плутониевые или термоядерные. Напоминаем, что КНДР обладает всеми этими технологиями. Есть мнение, что количество боеголовок в арсенале КНДР уже исчисляется сотнями и превышает наличие таковых в арсеналах Британии и Франции. Западные аналитики допускают наличие только 60 боеголовок у Пхеньяна. Пусть так, значит руководству КНДР, тем более, важно, чтобы все они, при необходимости, были точно отправлены в цель.

Темп и напряжение в исполнении ракетной программы КНДР можно отследить по разработке и производству баллистических ракет семейства «Хвасон» (Марс). Порой изделия, объединённые под этим наименованием, имеют разительные конструктивные отличия. Скорее всего, данный приём – это ещё один способ засекретить свои военные разработки.

Например, баллистическая ракета «Хвасон-1» (не первая в линейке «Хвасон») имеет средний радиус действия до 2000 км, несёт полезную нагрузку до 750 кг. Есть данные что их к июню 2006 года произвели не более 30 штук, то есть - только для проведения испытаний (с учётом, что всей правды о ракетной программе КНДР мы всё равно не узнаем). Но уже баллистической ракете «Хвасон-2» приписывают межконтинентальные возможности по дальности полёта. В базовом варианте она способна нести боеголовку весом в 1000 кг на расстояние до 6700км. Но есть модификация этой реактивной системы известная под наименованием «Моксон-2», которая (Юпитер) способна преодолевать более 7000км, а следующая её версия уже трёхступенчатая, под наименованием «Тэпходон-3» способна преодолевать расстояние до 15 000км.

Разведка США считает, что упражнение разработчиков КНДР в наименованиях ракетных комплексов направлено на то, чтобы ввести в заблуждение потенциальных противников и надзорные органы ООН. Следующая по исчислению ракета: «Хвасон-3» — это всё та же трёхступенчатая МБР с боевой частью весом от 500 до 1000 кг способная преодолевать 10 000 – 12 000 км.

Баллистические ракеты «Хвасон-5» (разработана на основе советской 8К14) и её модификация «Хвасон - 6» - относятся к оперативно тактическому уровню. Первая летит на расстояние до 300 км, а вторая - до 500 км. Дальнейшая работа в данном направлении позволила конструкторам КНДР создать ракету так называемого меньше среднего радиуса действия - «Хвасон-7» с дальностью полёта от 800 км до 1500 км с разгоном до скорости в 7 чисел Маха. Эта ракета способна нести боеголовку весом от 650 до 1200 кг, ядерную или обычную.

Далее, по мнению американской разведки началась целенаправленная работа над созданием гиперзвуковой ракеты, получившей наименование «Хвасон-8» у нее есть разгонная и отделяемая планирующая части. Более - менее точных данных об этой ракете в открытых источниках нет. Степень её готовности не известна.

КНДР, в силу обстоятельств, вынуждена работать, в основном, над ракетными комплексами сухопутного базирования (есть исключения): шахтного, колёсного/гусеничного или железнодорожного. Но, мобильная система «Хвасон-10» (она же «Мусудан», «Тэпходон X», «Нодон-B / Родон-B» или «Мирин» - корейцы не скупятся на эпитеты»). Способна нести неразделяемую БГ весом 1000 кг на расстояние до 4000 км. И этот комплекс может быть размещён на платформе МАЗ-543; морских сухогрузах и даже на подводных лодках.

Ставшая недавно известной всему миру ракета «Хвасон12» также запускается с мобильных платформ. При испытании 30 января сего года она поднялась на 2000 км и упала в 800 км от места старта, достигнув максимальной скорости 16 чисел Маха. То есть при запуске по более пологой и оптимальной траектории она способна преодолеть от 3700/6000км до 12 000 км. «Хвасон -13» может быть модификацией предыдущей версии, а может быть и её копией. Дальность полёта данной системы оценивается от 5500 км до 12 000 км.

Следующая в очереди ракета «Хвасон-14» впервые была испытана в 2017 году, её возможную дальность полёта оценили в 10 000 км. Реактивную систему «Хвасон-15» также запускают с мобильной платформы, её характеристики примерно такие же, как и у предшественников: вес БГ 1000 кг, возможная дальность полёта – до 13 000 км.

Жидкостная МБР «Хвасон-17» может иметь следующие характеристики: стартует с тяжёлой подвижной платформы. Вес её боеголовки до 3500 кг, вероятно, что она состоит из нескольких разделяющихся боевых блоков. Первую ступень носителя разгоняют два двигателя РД-250 (полученных от украинского источника). На пике БГ разгоняется до 22 чисел Маха, при максимальной дальности полёта, предположительно – 15 000 км. То есть, для неё – любая точка на территории США находится в пределах досягаемости. При успешном запуске и разгоне, эту ракету уже не в состоянии будут поразить никакие системы ПРО США. Данную ракету волне можно назвать сильным геополитическим ходом Пхеньяна.