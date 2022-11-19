Штаты решили использовать боевые морские дроны против Ирана в Персидском заливе

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19 ноября 2022, 17:51 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Бахрейн. ВМС США запустят более 100 безэкипажных кораблей в водах Персидского залива к следующему году, заявил в субботу глава Центрального командования ВС США. Пентагон предпринимает агрессивные действия, направленные против Ирана. Ранее использовались боевые катера, но после того, как иранские моряки захватили один из них, Штаты решили больше не рисковать.

Заявление генерала Майкла Куриллы на ежегодной конференции Манамского диалога в Бахрейне было сделано после того, как Израиль и Соединенные Штаты обвинили Иран в нанесении удара беспилотником у берегов Омана на этой неделе, в результате которого был поражен танкер, принадлежащий израильской фирме.

Атака, совпавшая с усилением напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. «К этому времени в следующем году Целевая группа 59 соберет воедино флот из более чем 100 беспилотных надводных и подводных кораблей, работающих вместе, сообщающихся вместе и обеспечивающих осведомленность о морской сфере», — сказал глава CENTCOM.

Запущенная в сентябре 2021 года оперативная группа 59 была создана в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, для интеграции беспилотных систем и искусственного интеллекта в операции на Ближнем Востоке.

Похоже, Америка вновь готова поджечь пожар войны на Ближнем Востоке. Цель ясна, Вашингтону необходимо вернуть себе Эр-Рияд в качестве верного вассала, для этого нужен широкомасштабный вооружённый конфликт Ирана и Саудовской Аравии. По замыслу Вашингтона последней потребуется помощь Штатов, им просто некуда будет деться. Но, они явно не предусмотрели тот вариант, в котором Тегеран и Эр-Риад откажутся от конфронтации и перейдут к дипломатическому урегулированию проблем. Кстати, в этом случае, если понадобится посредничество – Москва может с этим справиться.