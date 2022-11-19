В Москве почтили память Главных Маршалов артиллерии

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19 ноября 2022, 17:33

Фото: Минобороны РФ

Сегодня у Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков к урнам с прахом Главных Маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

В мероприятии приняли участие начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, генералы и офицеры Главного командования Сухопутных войск, ветераны ракетных войск и артиллерии, представители государственной власти и общественных организаций.

«Мы находимся на Красной площади у могил Главных Маршалов артиллерии Воронова и Неделина. Они внесли очень весомый вклад в Победу над фашистской Германией. Так же мы возложили цветы верховному главнокомандующему Сталину Иосифу Виссарионовичу, который назвал артиллерию «богом войны». Артиллерия и в Специальной военной операции по-прежнему «бог войны». Я всем желаю крепкого здоровья, успехов, победа будет за нами!» – обратился к почетным гостям начальник РВиА Михаил Матвеевский.

В этот знаменательный День командование войск, ветераны и офицеры ракетных войск и артиллерии так же возложили венки и цветы на Новодевичьем кладбище к могиле Маршала артиллерии Василия Казакова. Почетной гостьей у могилы Героя Советского Союза Маршала артиллерии Василия Казакова стала его дочь Тамара Казакова. «Этот день особый не только в жизни моей семьи, естественно, но и в жизни всей нашей армии»...«Я хочу сказать, что в этот день, 19 ноября, мы, потомки, ежегодно приходим на Новодевичье кладбище, что бы поклониться памяти наших артиллеристов» – поделилась дочь военачальника.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.