Военные врачи внедрили новый способ полного восстановления конечностей после минно-взрывных и огнестрельных ранений

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19 ноября 2022, 10:01

Фото: Минобороны РФ

Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Новая разработка военных медиков госпиталя им. Бурденко позволит создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего.

Имплантат устанавливается в область дефекта, после чего заполняется элементами костных тканей специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов с тела самого пациента.

Ранее подобного рода повреждения зачастую приводили, в том числе к ампутации конечностей. Реабилитация пациентов занимала порой несколько лет, при этом некоторые из пациентов так и не смогли восстановить полноценное функционирование поврежденных конечностей.

Применение инновационного способа восстановления конечностей в разы сокращает сроки восстановления и реабилитации пострадавших.



Заместитель начальника ГВКГ им. Н.Н. Бурденко по научно-исследовательской работе, заместитель главного травматолога Минобороны России Леонид БРИЖАНЬ рассказал:

«Разработанный военными медиками способ является уникальным. Таких операций в мире при огнестрельных ранениях не делает никто кроме специалистов Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко.

Сейчас огнестрельные ранения конечностей являются настолько тяжелыми, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков. В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом «футляре» из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент».



Следует отметить, что первый пациент, которому в госпитале была сделана данная операция в кратчайшие сроки полностью восстановился и по собственному желанию уже вновь отправился в район проведения специальной операции. (У пострадавшего в результате сильного ранения была утрачена значительная часть большеберцовой кости ноги). Леонид БРИЖАНЬ также отметил, что инновационный метод восстановления уже широко используются в госпитале им. Бурденко, и в скором времени станет доступным для широкого круга медицинских учреждений.