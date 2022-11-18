Американская пресса указывает, что сразу пять авианосных групп НАТО находятся на Европейском ТВД и угрожают России, так ли это

Аргументы Недели → Армия 13+

18 ноября 2022, 13:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива автора

Издание Warzone пишет, что на данный момент пять авианосцев с из боевого сопровождения, по сути, осуществляют военной сдерживание России. Издание указывает, что между ними идёт работа по налаживанию взаимодействия на случай участия в вооружённом конфликте «высокого уровня». Что скрывается за этой формулировкой? Возможно, на Западе считают, что Россия никогда не решится применить ядерное оружие и вероятная война будущего между ней и странами альянса пройдёт с применением обычных средств поражения. Поэтому «высокий уровень» для Warzone может означать коллективные военные действия НАТО и других союзников США против России в неядерном варианте.

Американская пресса продолжает спекуляции по поводу тех двух ракет, что упали на территории Польши, называя это признаком возможности распространения военных действий за переделы Украины на запад. Об этом поговорим позже, а пока обратимся к списку ударных авианосным группам (УАГ)НАТО, что угрожают России, как утверждает Warzone. С 14 ноября одна такая американская группа, возглавляемая авианосцем «Джеральд Форд», стоит на якоре близ Солента. Это южный британский берег, место находится в проливе отделяющим остров Уайт от остальной Британии, примерно в 19 км от города Саутгемптон. На этом корабле базируется 8-е авиакрыло (CVW 8), в парк которого входят: истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet, самолёты РЭБ EA-18G Growler, E-2 Hawkeye и вертолеты MH-60R, Seahawk. В составе данной УАГ крейсер Normandy (класса Ticonderoga), три эсминца класса Arleigh Burke и катер национальной безопасности USCGC Hamilton (класса Legend). Нет данных о том, где сейчас базируются корабли сопровождения авианосца «Дж. Форд», но точно, их нет поблизости от флагмана. Стоит указать, что этот авианосец преследует плохая карма с самого начала его введения в боевой состав ВМС США, вероятно потому, что он первый в своём классе и, по сути, на нём отрабатывались всё - и технологии, и конструкторские новинки, которые затем были применены при строительстве данной серии кораблей.

Другая АУГ ВМС США находится в Адриатическом море. Её возглавляет авианосец «Джордж Буш старший» (класс Nimitz). На борту этого корабля размещено 7-е авиакрыло (с таким же авиапарком, что и в CVW 8). В составе этой АУГ ракетный крейсер Leyte Gulf (класса Ticonderoga) и четырех ракетных эсминца класса Arleigh Burke.

Авианосные ударные группы ВМС США включают в себя и подводные лодки, но на этот счёт нет никакой официальной информации, однако о присутствии американских АПЛ близ Европы всё же известно.

Свою лепту в нагнетании напряжённости внесла и мелкобритания, как же без этого. В Северном море сейчас барражирует авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth якобы для учений. На его борту находятся истребители F-35B Joint Strike Fighters, а также вертолеты Merlin и Wildcat. О группе корабельного сопровождения данных нет.

Близ родных берегов, в Средиземном море дефилирует итальянский авианосец Cavour, на его борту находятся истребители пятого поколения F-35B, а также истребители четвёртого поколения с вертикальным взлётом и такой же посадкой AV-8 Harrier, вертолеты AW101. О кораблях его эскорта мало чего известно, за исключением того, что при выходе из порта приписки вместе с авианосцем были: эсминец Caio Duilio класса Orizzonte и фрегат Luigi Rizzo (класса Bergamini). Впрочем, нет данных о том, что эти корабли до сих пор сопровождают вышеуказанный итальянский авианосец.

Буквально накануне стало известно, что единственный французский авианосец «Шарль Дё Голль» покинул свой порт приписки в Тулоне. Предположительно он и сопровождающая его ударная группа кораблей направились в Восточное Средиземноморье. На борту «Дё Голля» находится авиаполк, оснащённый истребителями Rafale M, вертолетами NH90 Caiman и AS365 Dauphin, а также самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 Hawkeye. В эскорте - как минимум один эсминец класса Horizon и один фрегат класса Aquitaine, другие корабли ВМС Франции и союзников, включая подводные лодки.

В этом списке не оказалось британской АУГ во главе с авианосцем «Принц Уэльский». Есть данные что эта группа барражирует вдоль норвежского побережья на незначительном удалении от российских границ. Пока места патрулирования натовских авианосных групп находятся на пределе их возможности применения крылатых ракет «Томагавк», для действия авиации им придётся подойти значительно ближе к российским границам. Поскольку боевой радиус размещённых на них самолётов не превышает 800 км. То есть, для нормального применения истребителей-бомбардировщиков (с учётом необходимости проведения манёвров в воздухе) эти АУГ должны находиться примерно в 500 км от своих целей. Правда, есть вариант с организацией дозаправки в воздухе, но, он подходит при выполнении небольших по объёму задач, а при проведении массированных авианалётов такое в принципе не исполнимо.

К тому же, для поддержки своих сухопутных войск США наверняка будет действовать по ранее отработанной схеме. Если уж против Ирака в 2003 году Пентагон собрал только Персидском заливе до 5 АУГ и ещё одна находилась в Средиземном море близ израильских и ливанских берегов. То, против России США наверняка соберут всё, что у них есть причём как со стороны Атлантики, так и со стороны Тихого океана. Следственно, можно сделать вывод, что пока Вашингтон ничего серьёзного против России не замышляет. А тем временем Москва пополняет свои морские и воздушные арсеналы гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» и «Циркон». Именно на эти боеприпасы делается ставка, когда речь идёт о неядерном уничтожении авианосцев и АУГ противника. В добавок к сказанному, отмечу, что уже создан прототип сухопутного базирования противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон». Вышеуказанные комплексы способны поражать морские цели на дистанциях, превышающих тысячу километров. То есть, для вражеских АУГ будет проблемно подойти на расстояние, с которого возможно массированное применение авиации. Однако ВВС НАТО может работать с сухопутных аэродромов. Получается, что авианосцы американцами и их союзниками, по сути, могут использоваться в качестве демонстрации силы не более того.

Что касается украинских ракет, упавших на территории Польши. Здесь Киев сработал по обычной схеме, выработанной западными спецслужбами для ведения информационной войны. Делается вброс информации негативный для России и лживый по сути, затем он опровергается и о нём забывают, но осадок остаётся в памяти общественности. Так было с «бойней в Буче», так было и с обнаружением расстрелянных, после наступления ВСУ в Харьковской области. Тот же приём использован при подрыве российских подводных трубопроводов в Балтийском море. По той же схеме на голову Москвы сыплются обвинения в обстреле ЗАЭС.