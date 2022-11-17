США ищут способ для нанесения обезоруживающего безответного удара

Аргументы Недели → Армия 13+

17 ноября 2022, 15:43

Фото: Из архива автора

Не так давно в журнале «Военная мысль» Министерства обороны Российской Федерации появилась статья «Анализ концепций ведущих государств по применению перспективных неядерных средств поражения», в которой сообщается, что Пентагон переориентировался на принципиально новые виды неядерного оружия, способные нанести внезапный обезоруживающий удар. Ставка делается на гиперзвуковые ракеты, космические вооружения, а также на оружие на новых физических принципах. Главное условие применения новейших систем вооружений - внезапность и скоротечность. Для этого США необходимо максимально сократить подлетное время ракет, разместив их непосредственно у границ России.

Успех внезапной атаки может быть достигнут если в течение короткого промежутка времени удастся поразить важнейшие стратегические объекты, такие как политико-административные центры, военные центры управления и штабы, базы МБР и атомных подводных лодок, аэродромы стратегической авиации, склады с ядерным оружием, средства ПВО и ПРО.

Авторы статьи пишут: «…в среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач, обеспечивающих поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерацией на нанесение ответно-встречного удара».

Еще в начале ХХI века в США началась разработка новой военной стратегии, получившей название «Быстрого (или Мгновенного) глобального удара» (Prompt Global Strike, PGS). Она предусматривает поражение выбранных целей в любой точке земного шара в течение часа. В основу новой стратегической концепции положено гиперзвуковое оружие, которое по планам Пентагона благодаря большой скорости, значительной дальности и высокой точности должно максимально быстро уничтожить наиболее важные объекты на территории противника. Новая стратегия предусматривает отказ от применения ядерного оружия и подразумевает принятие на вооружение новых систем, основанных на высокой точности и боеголовках с обычными взрывчатыми веществами повышенной мощности.

Новейшие боевые системы предполагается строить по принципу разведывательных ударных комплексов с использованием стратегических высокоэффективных огневых систем вооружений и оружия на новых физических принципах, таких как оружие направленных энергий, включая лазерное, электромагнитное, пучковое, а также кинетическое.

Одновременно возможность применения ядерного оружия по замыслу Пентагона по-прежнему сохраняется. Ему отводится второстепенная роль, когда ядерные боезаряды могут быть использованы только в том случае, если новейшие виды вооружений не смогли решить поставленных боевых задач в ходе первого удара. Стратегия «Быстрого глобального удара» позволяет США добиться одностороннего военного преимущества и обойти ограничения, накладываемые договором СНВ-3.

Несмотря на значительные средства, выделенные Вашингтоном на разработку гиперзвукового оружия, работы по его созданию затянулись. На сегодняшний день Россия и Китай обгоняют США в области гиперзвука на 5-7 лет.

Значительное отставание вынуждает Пентагон форсировать создание гиперзвуковых ракет. Приоритет отдан разработке компании Conventional Prompt Strike (CPS). Она создает твердотопливную двухступенчатую баллистическую ракету с планирующим гиперзвуковым блоком. Ракету можно будет запускать с атомных подводных лодок, кораблей или с наземных пусковых установок. Отсюда ее название «Универсальная» или All-Up-Round (AUR).

По замыслу командования ВМС США первые боевые образцы «Универсальных» баллистических ракет морского базирования с гиперзвуковыми блоками C-HGB (Common Hypersonic Glide Body) должны появиться в 2024 г. Гипервуковой блок C-HGB сможет развивать скорость не менее 5 Мах и будет способен преодолевать расстояние в 2775 км.

Начиная с 2028 г. многоцелевые атомные подводные лодки типа Virginia («Вирджиния») планируется оснащать новыми баллистическими ракетами с гиперзвуковыми блоками. ВМС США уже заказали 10 атомных субмарин в модификации Block V.

В дополнение к 12 универсальным установкам вертикального пуска, которые позволяют производить пуск не только торпед, но и крылатых ракет различных типов, на каждой субмарине планируется установить 4 пусковые установки револьверного типа для гиперзвуковых ракет. Общее количество баллистических ракет с гиперзвуковыми блоками может составить 65. Модернизация всех подлодок типа Virginia должна завершиться к 2043 г. Всего планируется иметь 34 подводных лодки. В настоящее время в строю находится 20 атомных субмарин подобного типа.

Баллистическими ракетами с гиперзвуковыми блоками планируется оснастить и эсминцы типа Zumwalt. Корабль изготовлен по технологии малой заметности стелс и является полностью электрическим. На головном корабле находится 80 универсальных установок вертикального пуска типа МК-57. Всего на корабле есть возможность разместить 90 крылатых ракет. Из-за высокой стоимости эсминца, а она сопоставима с авианосцем и составляет 7,5 млрд. долл., планируется приобрести три корабля подобного типа.

Несмотря на то, что гиперзвуковые ракеты наземного базирования в США еще находятся в стадии разработки, подразделения для их хранения, обслуживания и боевого применения уже сформированы. В августе 2021 г. в Германию прибыла экспериментальная межвидовая оперативная группа (Multi-Domain Task Force, MDTF). Ее развернули в Майнц-Кастеле под Франкфуртом. Группа подчиняется воссозданному 56-му командованию полевой артиллерией армии США, которое более 60 лет назад управляло подразделениями вооруженными ракетами MGM-31A Pershing IA («Першинг 1А»), а затем MGM-31C Pershing II. Современная межвидовая оперативная группа сформирована для боевого применения еще только разрабатываемых ракет средней дальности. К ним относятся сухопутные версии морских ракет Tomahawk и ракетных комплексов большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) оснащенных гиперзвуковыми блоками под названием Dark Eagle («Темный орел»). Пентагон принял решение разместить пять групп MDTF, две из которых в Индо-Тихоокеанском регионе, одну в Арктике, еще одну в Европе и одну на территории США в качестве резервной.

Пока же на вооружении американских военных находятся подвижные наземные комплексыDark Eagle с габаритно-весовыми макетами ракет, на которых отрабатываются различные учебно-боевые задачи. В последующем комплекс будет вооружен универсальными твердотопливными ракетами наземного базирования All-Up-Round (AUR или «Универсальная») с гиперзвуковым блоком C-HGB.

В настоящее время свое отставание в области гиперзвука Пентагон решил компенсировать за счет возможного применения уже существующих боевых систем, которые с американской точки зрения хорошо зарекомендовали себя в Ираке и Сирии.

Согласно открытым источникам США обладают почти 7 тыс. крылатых ракет типа BGM-109 Tomahawk MDTF различных модификаций с максимальной дальностью полета 2500 км. Ракеты размещаются на самолетах, кораблях и подводных лодках. Последняя модификация крылатых ракет Tomahawk имеет усовершенствованную систему наведения, которая включает в себя инерциальную систему наведения с коррекцией по контуру рельефа местности, спутниковую навигационную систему NAVSTAR GPS, а также оптико-электронную систему с наведением по инфракрасному образу цели.

Это обеспечивает высокую помехозащищенность и точность поражения. Эффективность массированного удара крылатыми ракетами можно существенно повысить, если сократить подлетное время. Для этого надо разместить корабли и подводные лодки с ракетами Tomahawk как можно ближе к границам России. Поэтому вступление в НАТО Финляндии и Швеции пришлось для Вашингтона как раз кстати.

Слабым местом крылатых ракет BGM-109 Tomahawk является их невысокая скорость, что позволяет глубокоэшелонированной системе ПВО сбить большую часть крылатых ракет в воздухе. Так, при ударе по авиабазе Эш-Шайрат в Сирии в апреле 2017 г. из запущенных американцами 60 ракет до цели долетели только 23. Остальные были перехвачены сирийскими зенитными ракетными комплексами либо подверглись воздействию систем РЭБ и сбились с курса.

Еще одна новейшая американская разработка – это беспилотный космический корабль многоразового использования Boeing X-37. По сути, он представляет собой экспериментальный орбитальный самолёт. Boeing X-37 способен находиться в космосе 2,5 года, выполняя военные и научные программы в интересах Пентагона. Эксперты сходятся во мнении, что космический беспилотник может решать несколько различных задач. В первую очередь вести космическую разведку, а также доставлять на орбиту небольшие военные спутники и выступать в качестве космического бомбардировщика. По мнению генерального директора «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова Boeing X-37 способен нести до шести ядерных боеголовок. Кроме того, на примере программы Boeing X-37 Пентагон отрабатывает технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем. При заметном снижении стоимости эксплуатации они должны обеспечить оперативность действий и широкий спектр возможностей. Важное качество американского космического беспилотника состоит в том, что он может менять орбиты и маневрировать в космосе. Это позволяет космолету наносить удары с помощью кинетического оружия, которое представляет собой барабан револьверного типа с вольфрамовыми стержнями. Благодаря высокой скорости они приобретают большую кинетическую энергию и способны причинить на Земле разрушения сопоставимые с взрывом ядерной бомбой.

Несмотря на активную разработку в США новейших наступательных систем оружия российские ВКС уже сейчас способны нейтрализовать значительную часть из них и обеспечить надежную защиту воздушного пространства России.