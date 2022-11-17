Конгресс США заслушал доклад американской разведки о планах развития ВМС Китая до 2030 года

Аргументы Недели → Армия 13+

17 ноября 2022, 13:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Согласно представленного Конгрессу США доклада к 2030 году военно-морские силы Китая по количеству боевых кораблей значительно обгонят боевой состав ВМС США. В настоящее время по самым грубым подсчётам производство боевых кораблей в КНР опережает по темпам американское соответствующее кораблестроение примерно в 1,5 раза. Китай уступает Америке разве что по тоннажу самых крупных боевых кораблей: авианосцев и авианесущих десантных.

По данным представленным на докладе военного ведомства США Конгрессу к 2030 году ВМС КНР (НОАК) будут иметь в боевом составе: атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения 8 единиц; атомных многоцелевых ударные подводных крейсеров — 13; дизельэлектрических ударных подводных лодок — 55; авианосцев среднего класса и ракетных эсминцев — 65;ракетных фрегатов — 135.

Всего боевой состав ВМС НОАК будет насчитывать 425 корабля, тогда как в ВМС США их будет не более 291. То есть у кидая боевых кораблей будет почти в полтора раза больше, чем у Америки.

Более того НОАК развивает свою программу роящихся морских дронов, как надводных, так и подводных, что значительно усилии её морскую составляющую. В других направлениях Китай развивается также ускоренным темпом. Программа ракетного вооружения в сегменте средней дальности действия читается чуть ли не передовой в мире. НОАК оснащена гиперзвуковыми ракетами сухопутного, морского и воздушного базирования. ВВС Китая обновляют парк самолётов производят истребители пятого поколения и новые бомбардировщики, значительно увеличили число транспортных самолётов и воздушных заправщиков. В КНР созданы множество типов и модификация БПЛА от самых лёгких до тяжёлых классов, активно развивается робототехника.

Сухопутные войска НОАК получили на вооружение современные танки и бронетехнику, мощную ствольную и реактивную артиллерию, а также тактические и оперативно-тактические ракетные установки. Китай также преуспел в производстве стрелкового (разного калибра) и станкового вооружения, а также переносных противотанковых и зенитных средств. То же касается космической составляющей НОАК, которая стремительно развивается и в плане ракет-носителей, и в плане спутниковой группировки.

Ответ на вопрос о сильнейших в мире вооружённых силах скоро будет вполне очевиден. Поэтому лидер КНР Си Цзиньпин в личной беседе с президентом США может себе позволить в спокойной манере, с улыбкой говорить о красных линиях, пересечение которых Пекин никому не позволит. Впрочем, Америка всё равно продолжить нарываться на грубость и судя по всему китайское руководство будет действовать в той же манере, что и раньше высказывая «последние китайские предупреждения», запас коих неиссякаем.