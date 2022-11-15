В Польше создают базу для обслуживания и ремонта американских военных самолётов

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15 ноября 2022, 16:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Варшава убедила США, что может взять на себя организацию производства по техническому обслуживанию и ремонту современных военных самолётов американского производства. В течение следующих пяти лет польская военная промышленность будет ремонтировать и обслуживать истребители F-16 ВВС США в Европе. Об этом пишет польский интернет-портал Polska Zbrojna. Варшава намерена использовать все возможности для укрепления собственных вооружённых сил. В настоящее время проводятся мероприятия по увеличению их численности, также значительно поднят военный бюджет страны, сделаны заказы за рубежом на закупку современной военной техники.

Польский военный авиационный завод № 2 в Быдгоще (созданный при помощи СССР), сейчас принадлежит компании Polska Grupa Zbrojeniowa (WZL № 2). Он то и стал ремонтной площадкой для американских истребителей. Соглашение между польской стороной и американской фирмой AAR Government Services INC было подписано в июле этого года, и первый истребитель на обслуживание и ремонт уже принят в производственных цехах завода WZL № 2.

По информации, распространяемой польскими СМИ, со слов члена правления, директора по развитию и качеству продукции завода Шимона Данковского, — это предприятие будет проводить ремонт авионики, шасси, окраски и маскировки. На данный момент нет информации о том, сколько конкретно F-16 будет ремонтироваться на польском заводе за единицу времени. Это коммерческая тайна, говорят в польской компании, но соглашение между двумя компаниями гарантирует ежегодное увеличение количества отремонтированных самолетов. Куда они затем будут направлены – то же не разглашается.

Вышеуказанная американская компания является одним из лидеров в США по ремонту боевых самолетов. Подобные контракты она заключает с местными производителями по всему миру, в том числе и в регионе Ближнего Востока. Польские СМИ и лидеры общественности отметили, что шанс, который они получили для ремонта F-16, широко открыл дверь для доступа к ноу-хау и новым технологиям. Это будет использовано Варшавой для укрепления собственной армии.

Напоминаем, что ранее ВВС Польши договорились об увеличение парка истребителей четвёртого поколения F-16, а также есть соглашение на поставку польским ВС самолётов пятого поколения F-35 Lightning II, block 4 – приспособленных для применения тактических водородных планирующих бомб В61-12. Кстати, со стороны США - это прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.

В последние месяцы Польша значительно увеличила свой военный бюджет и проводит мероприятия направленные на подъём численности и мощи своей армии. Варшава рассчитывает на американские кредиты и субсидии, поскольку общую сумму планируемых закупок она самостоятельно не потянет. С её стороны уже сделаны многомиллиардные заказы не только в США, но и в Южной Корее, где закупается 1000 танков K2 Black Panther, несколько сотен самоходных гаубиц K2 Thunder и 48 легких ударных истребителей Т-50 «Золотой орел».

После того как Варшава передала Украине все свои танки Т-72, в её парке данного типа машин остались: 137 «Леопардов 2A4», 105 «Леопардов 2A5», 5 «Леопардов 2PL», полтора десятка старых танков «Абрамс». Кроме того, польская армия располагает 570 боевыми машинами финского производства Rosomak, 410 единицами разнокалиберных САУ 122-мм,152-мм, 155-мм и другим вооружением и боевой техникой. В настоящее время ВС Польши насчитывают примерно 240 тыс. военнослужащих. Планируемая численность превысит 300 тыс. штыков. Кроме того, стало известно, что Варшава направляет целые штатные подразделения на Украину для участия в боевых действиях.