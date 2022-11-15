В США увеличено производство РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним на 60%, ради увеличения поставок Киеву

Аргументы Недели → Армия 13+

15 ноября 2022, 14:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Американские ВПК уже заработали свыше 3,4 миллиарда долларов, производя для Украины оружие и боеприпасы. Армия США заключила с Lockheed Martin сделку на сумму 521 миллион долларов на пополнение американских запасов управляемых реактивных систем залпового огня, поскольку собственный арсенал был в значительной степени уменьшен из-за отправки большей его части на Украину.

Конгресс одобрил новые контракты Сухопутных сил США с производителем ракет GMLRS для РСЗО HIMARS. Заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Уильям ЛаПланте заявил: «Это эффективные примеры подходов к заключению контрактов, которые мы используем для более быстрого сокращения сроков заключения контрактов и, в конечном итоге, для поставок вооружений».

В прошлом месяце глава отдела снабжения армии Дуг Буш сообщил Defense News, что армия использует несколько методов для ускорения подписания и реализации контрактов, которые позволят увеличить поставки, направляемые в Украину.

Lockheed Martin также выиграла контракт на 179 миллионов долларов ранее этой осенью на замену высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые также отправляются в Украину вместе с партией GMLRS.

По состоянию на октябрь военные США заработали около 3,4 миллиарда долларов на контрактах, связанных с Украиной, на поставку оружия и техники. В прошлом месяце Lockheed объявила, что планирует увеличить производство HIMARS и GMLRS почти на 60%. В сентябре Украина также объявила о своем плане закупить 18 систем HIMARS в дополнение к тем 20 системам, которые США уже отправили Киеву.