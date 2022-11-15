США и Нидерланды организовали модернизацию советской бронетехники для передачи её Киеву

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15 ноября 2022, 13:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Пентагон объявил, что США и Нидерланды делят расходы на ремонт партии из 90 чешских танков Т-72Б для Украины. Соглашение является частью пакета помощи США Украине на сумму 400 миллионов долларов, который включает финансирование ремонта и в том числе безвозмездной передачи нераскрытого количества устаревших систем противовоздушной обороны США Hawk. В поставке будет и другое вооружение, и боеприпасы, накопленные Пентагоном за последние несколько десятилетий.

Новый пакет включает в себя более 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost производства Aevex Aerospace, что почти вдвое больше, обещанные ранее в этом году. Также включено финансирование ремонта 250 бронетранспортеров M1117, которые США впервые предоставят Украине, 40 речных катеров и неназванных тактических защищенных систем связи и наблюдения, а также неуказанные средства на обучение, техническое обслуживание и поддержку. США отправляют управляемые ракеты класса «земля-воздух» средней дальности «Хок» после того, как Украина попросила помочь ей усилить противовоздушную оборону.

Трехсторонняя сделка Нидерландов, США и Чехии предполагает модернизацию советских танков Т-72 их оптики и брони. Некоторые из соседей Украины, в том числе Чехия и Польша, ранее отправляли устаревшие танки российского производства Киеву.

Заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх заявила журналистам, что США намеренно отказались от отправки американских танков.

Ожидается, что первая партия танков будет доставлена на Украину уже в следующем месяце, сообщает Минобороны Нидерландов.

По сообщениям Фонда «защиты» демократии, Киев ищет основные боевые танки и бронетранспортеры, которые обеспечат его силам быстрый маневр и повышенные, защищенные огневые возможности.

Пентагон также объявил о создании Группы содействия снабжения Украины со штаб-квартирой в Висбадене, Германия, под присмотром командования ВС США в Европе. SAG-U будет отвечать за управление краткосрочной и долгосрочной поддержкой Украины. Сингх сказала, что такая договоренность упростит существующую миссию.