Циркон получил наземное базирование и, судя по всему, его применят против целей ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

14 ноября 2022, 15:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива автора

Российское новостное агентство ТАСС сообщило о подписании дополнительного контракта на закупку гиперзвуковых ракет «Циркон». По данным источника это состоялось осенью сего года, дата не указывается. Кроме того, агентство сообщает, что уже разработана и изготовлена сухопутная версия данного противокорабельного комплекса. Военные эксперты Виктор Литовкин и Юрий Кнутов дали газете «Аргументы недели» свои комментарии по этому сообщению.

«Дополнительный контракт» на производство и поставку гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» были подписан Минобороны РФ и предприятием разработчиком и изготовителем данного изделия. Вновь достигнутое соглашение должно быть исполнено в 2023 году. Есть, правда, оговорка, что ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось, что цикл морских испытаний этого ракетного комплекса успешно завершён и он прошёл госприёмку и поставлен на вооружение ВС РФ. В ходе тестов пуски проводились с ракетного фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и с атомной подводной лодки «Северодвинск». Агентство ТАСС сообщило о том, что разработан и уже создан прототип сухопутной версии «Циркона» в виде берегового противокорабельного ракетного комплекса.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин подтвердил газете «Аргументы Недели», что гиперзвуковой ракетный комплекс сухопутного базирования «Циркон», способный разгоняться до скорости в 10 чисел Маха, готовят к испытаниям и не за горами тот день, когда он будет принят на вооружение. Эксперт подчеркнул, что данная ракета не имеет аналогов в мире и неуязвима для воздействия всех существующих западных систем ПРО. По мнению Литовкина, как военного специалиста, она значительно повысит огневую мощь российских Вооруженных сил.

Напоминаем, что выход из Договора о запрете разработки и производства РСМД и пусковых средств к ним первыми вышли США, а Россия вынуждена была принять этот факт, как данность. Теперь у Москвы развязаны руки для создания сухопутных гиперзвуковых ракетных комплексов среднего радиуса действия. Применение противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) по сухопутным целям – это обычная практика, в ходе специальной военной операции не раз мобильные ПКРК береговых батарей Черноморского флота наносили удары по военным целям ВСУ. Но, у «Циркона» перед ПКРК «Бал» или даже перед ПКРК «Бастион» множество значительных преимуществ, выраженных в гиперзвуковой скорости поражающего элемента и в значительно большей дистанции его полёта.

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Крутов пояснил газете «Аргументы недели»: «Циркон уже готов к применению в морском варианте. Также есть информация, что появилась наземная установка для запуска «Циркона». Думаю, что данная ракета будет применяться не только по морским, но и по наземным целям, как это произошло с «Кинжалом». Поскольку «Цирконы» пошли в серию, думаю, что будет их боевое применения в ближайшее время. На мой взгляд, у «Циркона» большое будущее. Планируется их установить на наши подлодки «Ясень-М», это нам позволит, не создавая военной базы в Латинской Америке - Венесуэле, Никарагуа или на Кубе, организовать боевое дежурство российских АПЛ, которые не подпадают под ограничение договора СНВ-3, непосредственно у берегов США, на расстоянии в 500 км или 400 км. И за счёт этого держать под прицелом многие американские военные и стратегические объекты. Вашингтону придётся напрячься, учитывая, что подлётное время этих ракет крайне маленькое. Боеголовки у «Циркона» могут быть как обычные, так и ядерные. Надо учесть, что уже в существующем варианте дальность полёта этой ракеты превышает 1000 км, но, уверен, будут и другие её модификации».