В Арктику, для повышения там напряжённости, направят американские и английские авианосцы, не приспособленные для хождения во льдах

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13 ноября 2022, 10:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

фото: ВМС Британии

В Вашингтоне решили дополнительно заявить о своих правах на Арктику посылкой туда американского и британского авианосцев. Конечно же военно-морское командование Америки и Британии осознают, что эти корабли не приспособлены для плавания в сложной ледовой обстановке и это ограничивает их возможности, а тяжёлых ледоколов у США всего два и те требуют модернизации.

Авианосцы ВМС США и королевского флота Британии направляются в Арктику с целью – активизировать там военное присутствие и действия блока НАТО. Вашингтон не устраивает, что этот регион до сих пор считается зоной низкой напряжённости. Поэтому США вкупе с Лондоном решили основательно помозолить глаза Москве в верхних северных широтах.

Норвежских баз американцам для этого явно не хватает. Но, авианосцам придётся отходить на юго-запад с началом зимнего наступления льда. Они смогут оперировать только в водах, подогретых течением Гольфстрим. Похоже янки и британцы на этот раз лишь помаячат у российских территориальных вод, проведут авиационную разведку, понаблюдают за базами ВС РФ в западном секторе и на этом их миссия 2022 года закончится.

На протяжении всей специальной военной операции на Украине американские эсминцы продолжали работать с союзниками и партнерами на Крайнем Севере, чтобы оказывать давление на Россию. Британский авианосец Prince of Wales периодически заходил в арктические воды для участия в различных военных учениях (например: Cold Response 2022 в Норвегии) и проплыл в пределах 900 миль от Северного полюса. Он также посетил норвежский остров Ян-Майен. Судя по всему, число походов ВМС Запада в Арктике от ныне будет только нарастать. Эти англосаксы и иже с ними, похоже, решили подвести человеческую цивилизацию к тому рубежу, за которым может последовать ядерная война, которая сметёт с лица земли основные цивилизации северного полушарья. На что Запад рассчитывает – понять несложно. Они провоцируют Россию «на слабо», в надежде, что та в конце концов пасует и сдастся на милость твердолобых американцев и их союзников.