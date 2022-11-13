Под Кременной и Сватово ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике

Аргументы Недели → Армия 13+

13 ноября 2022, 10:08

Фото: соцсети

Генштаб ВСУ информирует Запад о том, что Армия России ведёт инженерную подготовку позиций на левом берегу Днепра и продолжает наступление на Донбассе. Российские телеграм-каналы уточняют обстановку на 12 ноября сего года.

ГШ ВСУ сообщает о строительстве российскими войсками фортификационных сооружений и инженерной подготовке недавно занятых позиций по барьерному рубежу на левом берегу Днепра. В то же время украинские войска располагаются на оставленном россиянами без боя правом берегу, в городах и других населённых пунктах вводится комендантский час и СБУ приступила к розыску тех, кто сотрудничал с российской армией, а также сторонников Русского мира. В Херсоне заблокирован въезд и выезд. На других направления продолжаются бои местного значения. ВС РФ наступают на Авдеевском, Артемовском и Новопавловском участках фронта. Российское командование сосредотачивает усилия на выходе к административным границам Донецкой области и удержании занятой территории. Армия России ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта, на отдельных направлениях осуществляет воздушную разведку. За сутки армия России нанесла по боевым порядкам ВСУ 14 авиационных ударов, а также совершила более 10 обстрелов из РСЗО.

По данным российских телеграм-каналов, на участке фронта от Сватова до Кременной укро-нацисты предприняли серию атак. При этому в бой были брошены четыре ротных тактических группы. Таким образом ВСУ пытались выдавить россиян с позиций близ: Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки. Укро-нацисты были встречены заградительным артиллерийским огнём и подверглись этаком с воздуха силами российской штурмовой авиации. В результате уничтожено шесть боевых машин, один танк, пять автомобилей и 190 боевиков ВСУ. Атаки неприятеля в районе Владимировки и Куземовки, также были отбиты русской армией, с большим уроном в рядах противника.