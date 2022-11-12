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Аргументы Недели Армия 13+

Как создавался спецназ

, 14:02

Как создавался спецназ

Красная армия создала Регистрационное управление, которое занималось разведкой, в 1918 году. Через 3 года функции этого органа перешли к Разведупру. В это время велась тайная война с Польшей. Партизаны карали врага на его территории, и в конце концов эффективные действия частей Активной разведки привели к тому, что в 1925 году Польша прекратила диверсии.

Позже опыт советских партизанских сил на территории Польши пригодился в Болгарии и Румынии. В западных округах РККА в 1934 году появились сапёрно-маскировочные взводы численностью по 40 человек. Их предназначением были диверсии, к которым нужно было подготовиться, если начнётся война. Позже в результате реорганизации армии такие отряды прекратили существование. Военные советники советского правительства принимали участие в гражданской войне в Испании 1937 года.

Благодаря наработкам разведывательных частей ГРУ было готово к встрече с врагом в самом начале Великой Отечественной. Гитлеровские спецслужбы уступали ГРУ, которое стало главным действующим фактором советских спецслужб.

Спецназ как таковой был создан 24 октября 1950 года. Он участвовал в афганской войне, контролировал афгано-пакистанскую границу.

Война на Северном Кавказе с 1994 по 2007 год показала эффективность спецназовских сил против террористов. В 2009-м создано управление Сил специальных операций, через 3 года оно преобразовалось в Командование ССО. Реформа, которая имела целью улучшение эффективного управления частями спецназначения во время боевых действий, привела к созданию центра спецназначения «Сенеж».

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