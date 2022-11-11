Евросоюз на следующей неделе запустит программу подготовки украинских военных

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11 ноября 2022, 20:05

Фото: соцсети

В Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС сообщил прессе: «В понедельник (14 ноября) Совет ЕС примет официальное решение, но обсуждение существа вопроса состоится главным образом между министрами обороны на заседании во вторник». Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на EUMAM Ukraine.

Так же стало известно, что впервые такая миссия будет полностью организована на территории Европейского союза. По словам чиновника ЕС данное мероприятие не противоречит законодательству союза, потому что солдаты, прошедшие обучение, вернутся на Украину. Источник напомнил, что главная задача программы - подготовка около 15 тыс. украинских военных. При этом он подчеркнул, что они не только пройдут обучение, но также будут экипированы всем необходимом, в том числе оружием и боеприпасами. На это дополнительно выделяется 16 млн евро.

По словам европейского чиновника, многие государства-члены ЕС уже предложили свои модели подготовки украинских военнослужащих. "У нас есть не только политическая поддержка государств союза, мы также констатируем решительный настрой большинства из них участвовать в этой миссии", - заявил высокопоставленный источник.

Он также отметил, что миссия готовилась в тесной координации с Великобританией и США.

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге принял решение создать отдельную организацию «Содействия повышению боеспособности вооруженных сил Украины». Её оперативный штаб миссии будет располагаться в офисе Европейской внешнеполитической службе в Брюсселе. Первоначально ее мандат рассчитан на два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит около 107 млн евро.