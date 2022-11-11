Командование Сухопутных войск США сообщило о переброске в Европу ещё трех бригад и штаба дивизии

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11 ноября 2022, 19:50

Фото: соцсети

Новое перемещение американских сухопутных войск в Европу происходит в рамках ротации и частичного увеличения военного присутствия США на этом континенте. Об этом пишет издание Defense News. Ранее сообщалось, что Пентагон отправил морем боевую технику, которую разместят в Польше и Румынии.

В рамках программы «Атлантическая решимость» в Старый Свет прибудет штаб 4-й пехотной дивизии (место постоянной дислокации - Форт-Карсон, штат Колорадо), чтобы заменить командование 1-й пехотной дивизии. Вместе с новым командованием в Старый Свет прибывают: бригада боевой поддержки и обеспечения 4-й дивизии, усиленная 2-я бронетанковая бригада 1-й кавалерийской дивизии; 3-я бригада боевой авиации (дислоцированная на армейском аэродроме Хантер недалеко от Саванны, штат Джорджия).

Представители командования Армии США заявили, что ротация произойдет в первой половине 2023 года, но не уточнили предполагаемые даты. Ожидается, что их присутствие в Европе продлится девять месяцев.

Увеличение численности американских войск стало за счёт прибывшей в Румынию усиленной 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии.