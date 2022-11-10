Поисковик ЗВИ: после отвода российских войск из Херсона ВСУ перебросит 8 бригад на Донбасс

Аргументы Недели → Армия 13+

10 ноября 2022, 16:05

Фото: соцсети

ВСУ держат на Херсонском направлении восемь мотопехотных, механизированных и одну танковую бригаду. Кроме того, здесь же развёрнута артиллерийская бригада и три бригады территориальной обороны. Об этом сообщает телеграм-канал Поисковик ЗВИ.

После отвода российских войск с правого берега Днепра, для обороны ВСУ достаточно будет оставить не более трёх бригад остальные перейдут в резерв, который может быть направлен на любой участок фронта. Самое вероятно, что они могут оказаться на Донбассе, для обеспечения значительного численного превосходства над российскими войсками, что по замыслу командования ВСУ позволит украинским силам перейти в контрнаступление. В соответствии с данными, опубликованными в сети в состав данного резерва, могут войти: 57-я, 59-я мотопехотные, 28-я, 60-я, 61-я мехбригады, 35-я бригада морской пехоты, 46-я аэромобильная, 128-я горно-штурмовая и 17-я танковая, а также 44-я артиллерийская бригада.

Например, сейчас рубеж Павловка - Новомихайловка к юго-западу от Донецка с трудом, но удерживает всего лишь одна бригада 72-я ОМБр ВСУ со средствами усиления. Появление здесь новых сил может стать серьёзным сюрпризом для наших войск.