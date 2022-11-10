В районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области сбит украинский самолет Су-25

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10 ноября 2022, 15:02

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом.

На Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики.

В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах города Николаев и населенного пункта Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах.

В районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

В районе населенного пункта Анновка Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

В районе населенного пункта Новоалександровка Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Веселое и Крынки Херсонской области.

Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики, Никольское и Корсунка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники.