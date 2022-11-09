США и Китай борются за превосходство в Тихом и Индийском океанах

Аргументы Недели → Армия 13+

9 ноября 2022, 19:20 Источник: Коммерсантъ

Фото: panthermedia/vostock-photo

В Тихом океане проходят военно-морские маневры Malabar с участием США, Австралии, Индии и Японии. В то же время в городе Чжухай открылся авиакосмический салон Airshow China-2022, где представлены новинки ВПК Китая. На выставке замечены истребители пятого поколения Chengdu J-20.



Авиасалон проходит в Китае с 1996 года. В этом году он продемонстрирует уровень технической готовности Народно-освободительной армии Китая в условиях нарастающего противостояния с США и их союзниками в Азии. Военная и гражданская авиатехника, космическая техника, военная техника для десанта, системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы представлены в городе Чжухай.



По данным Global Times, на авиасалоне впервые будет продемонстрирована новая система противодействия беспилотникам. В её основе — зенитный ракетный комплекс HQ-17AE, а также радары обнаружения, способные в секунду фиксировать более 20 целей на расстоянии от 500 м до 18 км. Система может обнаруживать несколько целей одновременно. Информация о целях, полученная радарами, будет обрабатываться наземной системой ПВО ZK-K20, которая примет решение по их уничтожению. Помимо ракет, эта система оснащена «мягкими» средствами борьбы с беспилотниками, такими как электромагнитные помехи, что позволит решать проблему затрат при противодействии дешевым дронам.



Среди других новинок выставки — сверхзвуковая противокорабельная ракета, а также комплексная боевая система морской обороны. На Airshow China-2022 представлено множество кораблей: от 60-метрового ракетного катера «Рыба-меч» до корветов водоизмещением 1 тыс. и 2 тыс. тонн, фрегата водоизмещением 4 тыс. тонн и эсминца в 6 тыс. тонн.



Тем временем Япония, считающая Китай угрозой своей безопасности, приступает к реализации долгосрочной программы модернизации ракет класса «земля–воздух», которые будут способны перехватывать гиперзвуковое оружие. Минобороны Японии планирует обеспечить в ближайшие десять лет Силы самообороны 1,5 тысячами ракет большой дальности, способных атаковать базы противника, находясь вне зоны поражения. Новое поколение ракет может быть выпущено с истребителей и кораблей, а дальность полета будет увеличена до 1 тыс. км, что позволит достигать целей в материковом Китае.

В этом году ассигнования Японии на военные нужды составят $39,1 млрд, что станет рекордным показателем для страны. Модернизацию вооруженных сил ускоренными темпами ведет и Индия, которая провела успешное испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni Prime (Agni-P), способной нести ядерную боеголовку.



