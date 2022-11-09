Китайские промышленники создали дрон способный атаковать цели, пролетев 10 000 км

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9 ноября 2022, 18:13

Фото: соцсети

Китайские производители военной авиационной техники продемонстрировали новый ударный беспилотный летательный аппарат Wing Loong-3, способный совершать межконтинентальные перелёты с межконтинентальной дальностью полета и способностью атаковать цели в воздухе, сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на китайское издание South China Morning Post (SCMP).

Аппарат впервые продемонстрировали на авиасалоне в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). Он способен совершить беспосадочный перелёт на расстояние до 10 тыс. км. При этом может нести 16 ракет или бомб. На его вооружении стоит новейшая ракета класса «воздух-воздух» PL-10E.

Главный конструктор проекта Чжоу И отметил, что после взлета Wing Loong-3 сможет проводить разведку на большой дистанции, атаковать цели первостепенной важности и осуществлять продолжительное по времени и пространству воздушное патрулирование. Он уточнил, что беспилотник может выполнять и гражданские миссии вроде измерения атмосферных показателей и поисково-спасательных работ.

Сейчас разработчик и производитель этого дрона «Китайская корпорация авиационной промышленности» (Aviation Industry Corporation of China) готовит машину к серийному выпуску.

Также на авиасалоне продемонстрировали другие беспилотники из серии Wing Loong - Wing Loong-1E и Wing Loong-10A, причем Wing Loong-1E конструировали в качестве ответа на американский разведывательно-ударный БЛА MQ-1C Grey Eagle. Ранее, отмечает SCMP, КНР экспортировала беспилотники серии Wing Loong в 11 стран, и они, судя по различным данным, активно применялись в ходе конфликта в Ливии.

Кроме того, на авиасалоне «Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация» (China Aerospace Science & Industry Corporation Limited) показала систему противодействия беспилотникам, которая может фиксировать их, атаковать и подавлять средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, данная система может работать в связке с зенитными ракетными комплексами HK-17AE и новейшими зенитными ракетно-пушечными комплексами FK-3000.