В США разбился военный самолёт

Аргументы Недели → Армия 13+

8 ноября 2022, 17:18

Фото: АР

По словам старшего летчика Джессики Хейни, специалиста по связям с общественностью базы Columbus, американский двухместный учебный самолет T-38A Talon разбился около 13:00 примерно в 20 милях к югу от военного аэродрома, сообщает Associated Press.

Хейни рассказал агентству, что самолет приписан к авиабазе Columbus, которая находится на северо-востоке Миссисипи, недалеко от границы с Алабамой. Также стало известно, что, что у самолета T-38A Talon возникла «аварийная ситуация в полете».

Пилот, управлявший самолётов жив, но травмирован. Имя его не разглашается. Известно, что он был доставлен в местную больницу.

База ВВС Колумбус является базой 14-го летного учебного крыла 19-й воздушной армии образовательного и учебного командования ВВС США. Лица проходящие обучение в составе этого авиакрыла совершает в среднем 260 полетов в день на трех параллельных взлетно-посадочных полосах. База ВВС Колумбус находится примерно в 150 милях к северо-востоку от столицы штата Миссисипи города Джексон.