Самолёты ВКС РФ нанесли точечные удары по военным объектам террористов с Сирии

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8 ноября 2022, 17:06

Фото: САНА

Подразделения армии САР во взаимодействии с ВКС России в ходе успешной операции ликвидировали боевиков в штабах и тренировочных лагерях террористических организаций в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

Военный источник сообщил агентству САНА о непрекращающихся нарушениях соглашения о деэскалации в провинции Идлиб и неоднократных атак вооруженных террористических организаций на безопасные районы и объекты сирийских вооруженных сил, что привело в последнее время к росту числа погибших среди гражданских лиц и военных. Сирийские войска во взаимодействии с ВКС России провели операцию «Ас-Садика» против террористов.

Цели были поражены с высокой точностью, после чего ракетно-артиллерийские силы Сирийской Арабской армии и ВКС России нанесли точечные удары, уничтожив тренировочные лагеря и штабы террористов, десятки из них убиты и ранеными.

Источник добавил, что сирийские вооруженные силы следили за передвижением бегущих террористов, определяли места их укрытий и наносили по ним ракетные и воздушные удары, что привело к уничтожению ещё большого их количества.