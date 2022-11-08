Российские заводы дорабатывают защиту и оснащение старых танков

Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать в стране несколько автобронетанковых заводов, которые будут восстанавливать и модернизировать повреждённую технику.
Существующие заводы заняты производством новой военной техники и модернизацией старых моделей танков. Например, на Уралвагонзаводе дорабатываются танки Т-72Б. Они получают дополнительную защиту, а также систему управления боем. На видеокадрах по телевидению можно заметить, что в СВО принимают участие танки Т-62М. Они выпущены в советский период, что вызвало у зрителей большее недоумение. Но танки были серьёзно модернизированы. Кроме того, боевые машины не были сняты с вооружения. Они хранились в резерве. Пушка танка имеет превосходные баллистические качества. В дальнейшем на танк планируется устанавливать современный двигатель, сенсорное оборудование.
С современным оснащением танк уже презентовался на МВТФ «Армия-2022». Тогда боевая машина получила высокую оценку экспертов. Отправка танков из резервов в зону проведения Специальной военной операции позволяет обеспечить перевес в технике. Благодаря этому противник несёт серьёзные потери своей техники и личного состава.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Советник Байдена Салливан выразил мнение, что поддержка выделения помощи Украине сохранится в конгрессе после выборов
Ассоциация туроператоров России сообщила, что для получения срочной визы граждане должны подтвердить свои финансовые возможности
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 01:12 Есть вероятность, что под давлением США, Киев получит немецкие танки Leopard 2A4, которые так славно горели в Сирии
- 07.11 15:47 Ка-52 авиации ЗВО нанесли удар по живой силе ВСУ
- 07.11 15:42 В ходе СВО расчеты ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» ЦВО были объединены в единую огневую систему
- 07.11 15:39 На Красно-Лиманском направлении потери противника составили более 120 боевиков убитыми и до 130 ранеными
- Telegram | (Подписаться) Cоветник американского президента Салливан: США недавно контактировали с Россией для снижения риска применения ядерного оружия