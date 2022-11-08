Российские заводы дорабатывают защиту и оснащение старых танков

Аргументы Недели → Армия 13+

8 ноября 2022, 12:01

Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать в стране несколько автобронетанковых заводов, которые будут восстанавливать и модернизировать повреждённую технику.



Существующие заводы заняты производством новой военной техники и модернизацией старых моделей танков. Например, на Уралвагонзаводе дорабатываются танки Т-72Б. Они получают дополнительную защиту, а также систему управления боем. На видеокадрах по телевидению можно заметить, что в СВО принимают участие танки Т-62М. Они выпущены в советский период, что вызвало у зрителей большее недоумение. Но танки были серьёзно модернизированы. Кроме того, боевые машины не были сняты с вооружения. Они хранились в резерве. Пушка танка имеет превосходные баллистические качества. В дальнейшем на танк планируется устанавливать современный двигатель, сенсорное оборудование.



С современным оснащением танк уже презентовался на МВТФ «Армия-2022». Тогда боевая машина получила высокую оценку экспертов. Отправка танков из резервов в зону проведения Специальной военной операции позволяет обеспечить перевес в технике. Благодаря этому противник несёт серьёзные потери своей техники и личного состава.