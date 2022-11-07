В ходе СВО расчеты ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» ЦВО были объединены в единую огневую систему

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7 ноября 2022, 15:42

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» и «Бук-М3» Центрального военного округа (ЦВО) продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции (СВО).

Комплексы объединены в единую огневую систему и действуют в зависимости от типа и местонахождения аэродинамических средств противника. Так, пусковые установки «Бук-М2» поражают самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на дистанциях около 40 км. ЗРК «Бук-М3» обеспечивают обнаружение и уничтожение средств воздушного нападения противника на дальних подступах к охраняемым объектам.

Совместное использование комплексов, работающих на различном удалении, позволяет создать эшелонированную зону противовоздушной обороны и максимально сократить эффективность воздушного удара противника.

В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» ЦВО круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов России.