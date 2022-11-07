На Красно-Лиманском направлении потери противника составили более 120 боевиков убитыми и до 130 ранеными

Аргументы Недели → Армия 13+

7 ноября 2022, 15:39

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики.

Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено. В ходе боевых действий уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.

Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области.

В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, за сутки перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Отрадокаменка, Корсунка Херсонской области, Старогнатовка, Грузско-Ломовка Донецкой Народной Республики и города Донецк.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 170 вертолетов, 2458 беспилотных летательных аппаратов, 387 зенитных ракетных комплексов, 6421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7109 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области.

Ответным огнем российской артиллерии батарея противника подавлена. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.