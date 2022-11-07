Россия завершила частичную мобилизацию, а США - крупные учения на Дальнем Востоке

Аргументы Недели → Армия 13+

7 ноября 2022, 10:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Кремль заявил об окончании частичной мобилизации в России, а Залужный сказал, что в ответ призовёт в ВСУ до 5 млн граждан Украины. Также было заявлено, что Баден может направить американские войска на Украину. Завершены военные учения «Стойкий полдень» ВС США и РОК. Америка готова снабдить Украину новыми средствами спутниковой связи. Стремоусов заявил о возможном оставлении российскими войсками Херсона.



На минувшей неделе стало известно, что частичная мобилизация в России завершена. Было озвучено, что ВС РФ в её рамках призвали на военную службу 318 тыс. человек, более того было заявлено, что 49 тыс. из них уже направлены на фронт и приступили к выполнению боевых задач. Кроме этого, Кремль подчеркнул, что продолжается набор добровольцев и расширена возможность для граждан вступить в российские вооружённое силы по собственной охоте и в случае мобилизации. Речь идёт о лицах с непогашенной судимостью, в том числе и за тяжкие преступления. Это не означает, что возрождается институт штрафных батальонов, просто людям, оступившимся, дают возможность реабилитироваться перед государством и обществом на поле боя с оружием в руках. На этот счёт, по информации российских новостных агентств, подписан Указ президентом России и Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным. В ответ на частичную мобилизацию в России главком ВСУ заявил, что намерен поставить под ружьё до 5 млн. украинцев и, что речь уже не идёт о волнах всеобщей мобилизации в Незалежной, эта процедура давно приняла перманентный характер. Короче – гребут всех, кого только могут и тащат их на убой.



За океаном, в США бывший советник главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор решил немного поэпатировать американскую публику и заявил, что Джо Байден вполне может направить американские войска на Украину воевать против Вооружённых сил России. Такое можно воспринимать двояко. Во-первых, Макгрегор явно льёт воду на мельницу республиканцев накануне выборов в американский сенат. Весть о возможном участии войск США в боевых действиях на Украине вряд ли будет принята с восторгом американскими избирателями. Потому что за вводом армии США на Украину последует прибытие трупов американских солдат в большом количестве, в обратном направлении. Нечто подобное помнится остановило Вьетнамскую войну. И потом, после трусливого бегства американских военных из Афганистана, новая военная авантюра, да ещё и против сильного противника – наверняка не понравится американской общественности. Впрочем, этот вброс о вводе можно рассматривать и как возможность для Пентагона реабилитировать себя в её глазах. Как бы то ни было, результат будет одинаково – негативным. Во-вторых, сама возможность открытого участия американских войск в боевых действиях на Украине, к сожалению, вероятна - примерно на 20-25%. Однозначно, Байден не может принять такого решения ввиду того, что его сознание, судя по его поведению, находится в пограничном состоянии. Приказ, если понадобится, сформулирует окружение нынешнего американского президента. А в этой среде немало ястребов. Даже многие действующие американские военные начали говорить о вероятном скором военном противостоянии с Россией, старое поколение генералов ВС США, прошедших войну, этого себе не позволяли. Легкомысленные суждения о возможности развязывания вооружённого конфликта США с крупным государством, имеющим современную армию и ядерное оружие, всегда, исключительно было делом политиков. Будем надеяться, что эта мулька о возможном участии войск США в военных действиях на Украине не более, как предвыборный пиар-ход. Впрочем, нельзя не обращать внимание на тот факт, что усиленная бригада 101-й десантной дивизии ВС США накануне была размещена в Румынии, в непосредственной близости от украинского ТВД. Вдобавок к этому заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что направляемые Киеву антенны и приёмные устройства «SATCOM, которые не предназначены для замены таких сервисов, как Starlink, но, они помогают улучшить коммуникацию на поле боя».



Впрочем, американским ястребам было где потешить своё самолюбие. В Южной Корее прошли крупные совместные межвидовые учения под кодовым наименованием «Стойкий полдень», где были задействованы ВВС, армия и ВМС этой страны и Соединённых Штатов. В них участвовало около 240 самолётов, сухопутные войска, морпехи, корабли, артиллерия и сухопутная боевая техника. В ответ Пхеньян произвёл более 20 тестовых пусков баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12 и одно испытание межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно, Хвасон-17. После подведения итогов учений «Стойкий полдень», было сделано заявление, что Сеул, Токио и Вашингтон возобновляют переговоры о повышении мер коллективной безопасности в регионе и по контролю за действиями КНДР.



Не последний человек в Херсонской области заявил в эфире программы «Соловьев Live» о том, что наши войска готовят «перегруппировку», то есть собираются покинуть правый берег Днепра. Получается, что согласно Стремоусову, войска планируют отдать врагу свою территорию. Напоминаем, что Херсонская область недавно вошла в состав Российской Федерации. Услышав такое, резонно хочется задать вопрос. А дальше – куда будем отступать? До Урала? К тому же становится непонятно, как будет обеспечиваться безопасность Крыма и грандиозного по замыслу проекта создания крупного газового хаба на территории Турции. Если Украине будет оставлен выход к Чёрному морю, трубопроводы, проложенные по его дну, ждёт нелёгкая судьба. Они будут взрываться с завидным постоянством и никакого хаба в Турции не получится. А чтобы выдавить Украину из Причерноморья, как минимум, необходимо сохранить за собой (в эти нелёгкие времена) плацдарм на правом берегу Днепра – то есть Херсон и все территории, которые пока ещё удерживают наши войска.



