Почему Штатам выгодно чтобы кровь на Украине лилась мощным, непрерывным потоком

Аргументы Недели → Армия 13+

6 ноября 2022, 19:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива автора

На Украине США следуют стратегии, сформулированной ещё в древнем Риме «разделяй и властвуй», она была заимствована Вашингтоном у Лондона и применяется практически в том же ключе. Для американской элиты здесь посыл прост, - пусть как можно больше убивают друг друга, а мы затем придём на пепелище и завладеем всем без особых усилий. Беда в том, что Западу удалось сделать из Украины – антироссию, а это фатально препятствует прекращению боевых действий. Воронка событий затянула стороны в такое состояние, в котором они находятся на грани выживания и воюют за свое будущее, проигравший - потеряет всё.

С началом Второй мировой войны в Европе США заняли не просто нейтральную позицию, они выступили в роли подстрекателей. Будущий президент, член Демократической партии и сенатор от штата Миссури, Гарри Трумэн, предложил США помогать проигрывающей стороне: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах. Никто из них не держит своего слова». Эта его реплика была помещена в статью, опубликованную в газете Нью Йорк Таймс 24 июня 1941 года. Затем, в самый нужный момент Америка должна была явиться на пепелище и всем завладеть без лишних усилий.

Ту же концепцию США воплощали в жизнь в другом регионе и в другое время. Речь теперь идёт об ирано-иракской войне 1989-1988 годов, когда Штаты снабжали оружием и боеприпасами обе стороны с тем же посылом, что прежде: «убивайте и ослабляйте друг друга». Здесь тоже был свой подтекст, поскольку обе страны владеют несметными запасами нефти, а Иран в добавок обладает крупнейшими залежами природного газа.

Та же концепция отрабатывалась Штатами при поддержке западноевропейских союзников в Югославии в лихие девяностые. Поддержка шла практически гибридными, а когда Вашингтон окончательно уверился методами, армии сепаратистов и властей Югославии обескровили друг друга, страна развалилась. Ослабленные и разрозненные республики к концу века были лёгкой добычей для НАТО. В этих условиях осталась независимой от Запада только сильно потрёпанная Сербия. И когда США окончательно убедились в её слабости и в своей безнаказанности (поскольку Россия не собиралась закрывать собой эту страну), начались массированные ракетные обстрелы сербских городов, под предлогом, что нужно было остановить бойню в Косово.

К слову, западная Европа, давно уже пользовалась континентальными войнами, чтобы избавиться от лишних пассионариев и слишком активных и независимых людей. В средние века этих смельчаков возбуждали высокими лозунгами, привлекали барышами и отправляли умирать в Крестовые походы в Переднюю Азию и в Испанию на Реконкисту. В дальнейшем, после затяжных войн Европа избавлялась от излишков пассионарности, отправляя бойцов умирать в колониальных войнах.



Технологию стравливания различных этнических групп, проживающих на одной территории, быстро освоила Англия и научилась чужой кровью завоёвывать земли. В результате за несколько веков ей удалось создать крупнейшую в истории человечества империю, разбросанную по всей планете, над которой никогда не заходило солнце. Бывшая английская колония – США переняла эту стратегию в своей бывшей метрополии и ко второй половине XX века приступила к созданию своей мировой империи. В начале девяностых Штатам удалось стать гегемоном. Американская элита мнит себя новым Римом, по атрибутике их можно отнести к наследникам Западной Римской империи. А Россия в значительной мере похожа на приемника Восточной Римской империи. Ирония истории состоит в том, что после падения первой, вторая (Византия) функционировала ещё более тысячелетия.

По сути, то, что сейчас происходит на Украине, можно описать так: США руками Зеленского и Ко организовали беспрецедентную братоубийственную войну, путём стравливания двух частей одного этноса. США и здесь придерживаются старой стратегии «пусть они как можно больше убивают друг друга, а мы затем придём не пепелище и всем завладеем». Поэтому Штаты столь рьяно накачивают Незалежную оружием, озадачились подготовкой украинских войск и заставляют союзников делать то же самое. В Пентагоне прикинули, что военная помощь Киеву обойдётся приметно в 66 млрд долл. в год – меньше, чем 10% от военного бюджета США и сочли это выгодным, поскольку американские вооружённые силы не несут никаких потерь, гибнут за интересы Штатов представители других этносов.

Владимир Путин дал правильное определение этому явлению, по сути, идёт гражданская война, подпитываемая извне, можно сказать, как в Сирии, только в увеличенном масштабе. Относительно Украинской стороны – Запад осознаёт, что перестарался в формировании нацистского менталитета у этой части русского этноса. США и Европа понимают опасность данного явления и хотят, чтобы украинские нацисты сложили свои головы на поле боя. Наглядный пример: место содержания пленных укро-нацистов ВСУ обстреляли не задумываясь, работали на их уничтожение. Стреляли из РСЗО «ХАЙМАРС», решение на его применение и цели определяют американские военные советники. У явления известного, как украинский национализм - есть строго определённая задача – заставить украинцев воевать против России и погибать, далее нацисты уже не будут нужны и их уберут с шахматной доски. То, с каким равнодушием Зеленский посылает украинцев, особенно нацистов, на смерть – указывает на осознанность его действий. Одновременно Запад избавляется от любителей пострелять (под любым идеологическим предлогом) в своей среде, посылая их умирать на Украину.