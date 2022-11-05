США из кожи вон лезут, но никак не могут создать гиперзвуковое оружие

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5 ноября 2022, 18:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Пентагон хочет использовать передовой технологический процесс, известный как аддитивное производство, для разработки и создания систем гиперзвукового оружия и транспортных средств, которые могут работать в экстремальных условиях. Об этом пишет специализированное американское военное издание С4ISRNET.

Министерство обороны США всё ещё надеется создать свой первый гиперзвуковой потенциал в 2023 финансовом году, официальные лица подчеркивают необходимость укрепления промышленной базы и обеспечения плавного перехода программ от разработки к производству. Инициатива под названием Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreath Hypersonics или GAMMA-H нацелена на использование материалов и процессов, используемых для создания систем, которые перемещаются и маневрируют со скоростью выше 5 чисел Маха.

В запросе предложений, опубликованном 28 октября, департамент перспективных разработок попросил крупные и малые компании, а также академические круги представить прототипы гиперзвуковых компонентов с использованием аддитивного производства, которое использует программное обеспечение для автоматизированного проектирования и часто передовые материалы для создания компонентов.

«Нам нужно выйти за рамки возможного с материалами, произведенными с использованием процесса аддитивного производства», — заявил заместитель директора программы производственных технологий канцелярии министра обороны Кит ДеВриз. «Наука доказала, что это возможно, но практика недостаточно широко распространена. GAMMA-H будет способствовать дальнейшему внедрению новаторских технологий», - пояснил он.

Поскольку детали, используемые для создания гиперзвуковых систем, должны работать в экстремальных условиях, они требуют передовых спецификаций и материалов, способных выдерживать высокие температуры и другие механические нагрузки. Предпосылка GAMMA-H заключается в том, что методы аддитивного производства могут помочь улучшить качество этих деталей и уменьшить количество компонентов, необходимых для создания транспортного средства или оружия.

Похоже даже самые передовые методики организации НИОКР не способны заменить талант конструкторов, которого США сейчас катастрофически не хватает. И черпать ценную информацию больше не от куда, поскольку Россия больше не позволяет Штатам воровать свои технические наработки.