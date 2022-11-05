Пентагон обеспечит Киев американской военной спутниковой связью SATCOM

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5 ноября 2022, 18:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны США

США заявили, что отправят Украине антенны спутниковой связи, которые могут работать без сети Starlink Илона Маска. Четыре антенны, Пентагон возьмёт со своих складов и их включат в пакет помощи на сумму 275 миллионов долларов, о котором было объявлено 28 октября. Это двадцать четвертая отправка оснащения из арсеналов американского военного ведомства с августа 2021 года. Об этом сообщает Defense News. То есть в США не скрывают, что начали накачивать Украину оружием и техникой двойного назначения ещё задолго до начала специальной операции.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что направляемые Киеву антенны и приёмные устройства «SATCOM не предназначены для замены таких сервисов, как Starlink», но, они помогают улучшить коммуникацию на поле боя».

Она также сказала: «Мы видим, что русские нацеливаются на украинскую инфраструктуру и электрические сети и эти антенны обеспечивают дополнительные возможности на земле в критический момент, когда инфраструктура Украины подвергается ударам». Она также объяснила, что направляемые Пентагону антенны могут работать с разными типами спутников».

Антенны SATCOM не связаны со спутниковой группировкой Starlink, управляемой SpaceX Маска, используемой украинскими военными. Организация Starlink создала группировку из более чем 2200 низкоорбитальных спутников и обеспечила широкополосным доступом в Интернет более 150 000 украинских наземных станций.

Маск, миллиардер, в какой-то момент объявил, что SpaceX больше не может предоставлять услуги Starlink Украине, но позже изменил курс, заявив, что финансирование продолжится.

Вашингтон пообещал выделить Украине более 20,3 млрд долларов помощи с 2014 года, в том числе около 18 млрд долларов с конца февраля. Оборудование и другие активы, переданные США, включают противотанковые системы Javelin, беспилотники, комплексы электронных помех, радары и защищенное оборудование связи. В июне министерство обороны заявило, что отправит тысячи защищенных радиостанций на передовую в Восточной Европе, но отказалось назвать модели или производителей.