ВВС США перебросили истребители F-22A Raptor на авиабазу Кадена в Японии

Аргументы Недели → Армия 13+

4 ноября 2022, 19:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

На Японский остров Окинава совершили перелёт истребители пятого поколения F-22A Raptor из состава 3-го авиакрыла (дислоцирующегося на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска) и подчинённого тихоокеанскому командованию ВВС США.

«Рапторы» были направлены в Японию для замены старых самолётов четвёртого поколения F-15 C/D Eagle. На начало 2022 года на авиабазе Кадена находились 49 единиц F-15C и 4 F-15D из состава 18-го авиакрыла ВВС США.

Истребители F-22A Raptor создавались как самолёты воздушного боя, для захвата господства в небе. Его поставили на вооружение ВВС США в 2005 году, всего было произведено 195 единиц, серийных – 187. Ни один из этих самолётов не был продан за рубеж. Они состоят на вооружении только в ВВС США. При проведении авиационных налётов в Сирии задачи фронтовых бомбардировщиков возлагались на F-35A, а истребители F-22A использовались исключительно для воздушного прикрытия.

Авиабаза Кадена расположена на Окинаве. На её территории дислоцируется 18-е авиакрыло ВВС США и 353-я группа сил специальных операций. Вышеуказанный остров находится примерно в 666 км от китайского берега и примерно в 603 км от Тайваня. Самолёты 18-го авиакрыла обеспечивали безопасность посадки на Тайване авиалайнера с Нэнси Пелоси на борту. В целом США делают ставку на выгодное в географическом плане положение базы Кадена на фоне растущей напряжённости во взаимоотношениях между США И КНР.