ВСУ собирают по сусекам и на скорую руку обучают живую силу, чтобы хоть как-то пополнить потери

Аргументы Недели → Армия 13+

4 ноября 2022, 18:47 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В Старичах, Львовской области на базе 184-го учебного центра ведётся переформирование 67-й отдельной механизированной бригады, которая ранее понесла очень тяжёлые потери. Сейчас это соединение с учётом новобранцев насчитывает менее 500 человек. ВСУ не в состоянии укомплектовать её офицерским составом, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Из-за серьёзных утрат в живой силе в 24-й отдельной механизированной бригады, которая сейчас воюют под Николаевым, на её пополнение отправят часть личного состава формируемой по новой 67-й ОМБр. Значительная часть новобранцев проходит подготовку в Словении и Латвии. В настоящее время туда направили группу мобилизованных из Львова.

На полигоне, расположенном близ Перлявки, Житомирской области идёт обучение и боевое слаживание личного состава 77-й аэромобильной бригады, которую планируют бросить в бой на Соледарском направлении. В Киеве проходит подготовка специалистов для работы с автоматизированной системой управления «Крапива».

В Десне, Черниговской области, на базе 169-го военного учебного центра также налажен процесс подготовки личного состава ВСУ. В качестве инструкторов работают специалисты из НАТО. Там проведена техническая и инженерная подготовка, центр, по сути, превращён в укрепрайон. В районе Семеновки создан центр подготовки сил специальных операции ВСУ. Здесь под руководством английских и американских инструкторов проводится подготовка диверсантов и сколачивание их в группы.

Тем временем несут серьезные потери в личном составе: 14-я ОМБр под Купянском, 103-я бригада Теробороны под Сватовым, 54-я ОМБр и 80-я ОДШБр под Белогоровкой и Серебрянкой, 24-я ОМБр под Старичами, 28-я ОМБр и 59-я ОМПБр на Николаевско-Криворожском участке фронта, 46-я АЭМБр в районе Давыдова Брода, 60-я ОПБр под Бориславом. Это, как вы понимаете, не полная информация о происходящем на фронте. Ежедневные потери ВСУ исчисляются в тысячу и более военнослужащих. Для быстрого пополнения войск процесс мобилизации уже ведётся постоянно, а не волнами как это было ранее. Значительная часть личного состава отправляется за рубеж в Польшу, Германию, Британию, Словакию, страны Балтии, где они проходят обучение без опаски подвергнуться обстрелам средствами дальнего поражения ВС РФ.

Самой главной проблемой для ВСУ остаётся острый недостаток офицеров. Учитывая требования к командирам в современной боевой обстановке, на подготовку оных требуется не менее полугода – для командиров младшего звена, около года - для командиров среднего звена. Этого времени у Генштаба ВСУ явно – нет, поэтому командирские должности занимают не подготовленные люди, нарабатывающие командирский опыт на практике. Возможно, Киев в скором времени начнёт привлекать военных пенсионеров для восполнения офицерского корпуса ВСУ. Есть данные, что в некоторых соединениях командирские должности занимают иностранцы – представители государств членов НАТО, имеющие соответствующую подготовку.

Присутствие американских и британских военных чинов на Украине – факт подтверждённый. Поэтому заявления властей США о недопустимости создания условий, когда на поле боя могут встретиться российские и американские военные – смехотворно. Американцы уже воюют на Украине и практически делают это открыто.