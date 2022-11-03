Стремоусов заявил о возможном оставлении ВС РФ правого берега Днепра и Херсона, почему нельзя этого делать

Аргументы Недели → Армия 13+

3 ноября 2022, 21:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Заместитель руководителя Херсонской области Кирилл Стремоусов, по сути, обозначил очередную «перегруппировку» или типа того, что уже происходило, когда наши войска сначала оставили, практически без, боя Киевскую, Черниговскую и Сумскую область, потом уже под натиском противника ретировались, то есть – перегруппировались из Харьковской области и некоторых пунктов, включая Лиман.

Теперь, если принимать во внимание слова не последнего человека в Херсонской области, сказанные в эфире программы «Соловьев Live» - наши войска готовят «перегруппировку» (у этого слова появлюсь новое значение и у других слов) и отсюда. Получается, что согласно Стремоусову, войска планируют отдать врагу свою территорию. Напоминаем, что Херсонская область недавно вошла в состав Российской Федерации. Услышав такое, резонно хочется задать вопрос. А дальше – куда будем отступать? До Урала?

К тому же становится непонятно, как будет обеспечиваться безопасность Крыма и грандиозного по замыслу проекта создания крупного газового хаба на территории Турции. Если Украине будет оставлен выход к Чёрному морю, трубопроводы, проложенные по его дну, ждёт нелёгкая судьба. Они будут взрываться с завидным постоянством и никакого хаба в Турции не получится. А чтобы выдавить Украину из Причерноморья, как минимум, необходимо сохранить за собой (в эти нелёгкие времена) плацдарм на правом берегу Днепра – то есть Херсон и все территории, которые пока ещё удерживают наши войска. Да, им там сейчас нелегко, на Херсонское направление ВСУ бросили самые боеспособные свои силы в том числе 57-ю мех бригаду, полностью укомплектованную личным составом, прошедшем подготовку на Западе и оснащённую натовскими образцами оружия.

Но земли на правобережье отдавать противнику никак нельзя, потому что для нового захвата этого плацдарма придётся положить в землю намного больше бойцов, чем сейчас - при его обороне. А возвращаться, судя по всему – придётся. К тому же, надо осознавать, что после захвата Херсонского плацдарма ВСУ перебросит на Донбасс все те силы, что задействованы на Херсонском направлении. И там мы получим группировку врага, намного превосходящую нас по численности. Поэтому так необходимо предупредить ход неприятеля и усилить пока ещё наш правый берег Днепра за счёт перевода туда частей, ведущих бои за Артёмовск, Марьинку и Авдеевку. А на этих пунктах – можно на время перейти к обороне, до той поры когда на фронт прибудет подкрепление собранное в ходе мобилизации.