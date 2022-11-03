Северную Корею вновь обвиняют в поставках боеприпасов России

Аргументы Недели → Армия 13+

3 ноября 2022, 16:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Продолжается скандал, инспирированный США, которые обвиняют Северную Корею в поставках артиллерийских боеприпасов российским Вооружённым силам для использования в специальной военной операции. Вашингтон не приводит никаких доказательств. Даже в местах проведения боевых действий не найдено снарядов с корейской маркировкой.

Москва и Пхеньян не делали никаких заявления о поставках Северной Кореей артиллерийских боеприпасов в Россию. Более того северокорейское МИД проинформировало общественность о том, что однозначно КНДР никаким образом не принимает участие в специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Кстати, нет никаких юридических препятствий для поставок военных грузов из КНДР в РФ. Но, нет никаких официальных данных даже о намерении проводить такие поставки. Пхеньян говорит о готовности направить строительных рабочих на Донбасс, если Москва сделает соответствующий запрос. Однако и такого запроса пока нет, во всяком случае он не прозвучал открыто из уст официальных лиц. Тон нюанс, что строительством в Северной Корее занимаются военные организации, пожалуй, можно проигнорировать.

Кстати, критикующие КНДР американцы, заявляющие, что всячески дистанцируются от событий на Украине. На деле военнослужащие ВС США находятся на территории Украины и участвуют в военных действиях. Америка поставляет Украине вооружения и боеприпасы в огромном количестве и делает это открыто. Москве пора бы уж перестать реагировать на различные дипломатические нападки со стороны западных государств.

В сети размещена информация о том, что Северная Корея имеет значительные производственные мощности для изготовления широкой номенклатуры артиллерийских снарядов и обладает крупным арсеналом таковых. В хранилищах ВС КНДР находятся боеприпасы для 122-мм, 152-мм гаубиц, 122-мм реактивные снаряды для МБ21 «Град», миномётные боеприпасы калибром 82-мм и 120-мм. Такой арсенал вполне полезен был бы для российских войск, поскольку расход артиллерийских боеприпасов очень велик.

Напоминаем, что ранее в сети появилась информация о намерении руководства КНДР направить на помощь ВС РФ до 100 тыс. солдат. Но, эти данные не подтвердились, как и те, что обсуждали ещё весной, о возможности участия в СВО 16 тыс. добровольцев из Сирии. Кроме того, американцы сообщали о поставках Северной Кореей в Россию патронов для автоматов Калашникова и эти слухи также не подтвердились. Американцы после вброса фейков на этот счёт, о них забыли сами.