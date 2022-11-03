Если известно, что Лондон два раза так или иначе провел диверсии против РФ, не пора ли нанести ответный удар по ее спецслужбам?

Аргументы Недели → Армия 13+

3 ноября 2022, 12:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Как говорится - не мы это начали, но завершать придётся нам. Британские ВМС, точнее их командос уже дважды атаковали российские стратегические объекты. Сначала был повреждён газопровод «Северный поток», причем, пока непонятно была проведена диверсия на всех четырёх нитях его первой и второй очереди, или только на трёх. Во всяком случае трубопровод находится сейчас в нерабочем состоянии, и Россия несёт колоссальные финансовые и имиджевые убытки. А теперь, под руководством британцев укро-нацисты атаковали базу ЧФ в Севастополе. Стоит ли терпеть дальше и поджидать момента, когда британцы проведут ещё более чувствительную для нас диверсию?

Что касается газопровода. В результате обследования, проведённого специалистами компании Nord Stream AG, нитки трубопровода, проложенной в исключительной экономической зоне Швеции, были обнаружены воронки глубиной до 5 м, причиной возникновения которых мог быть только взрыв. Труба разрушена в двух местах, между ними расстояние около 248 м, диаметр разброса фрагментов труб вокруг каждого из мест подрыва газопровода примерно такой же. Минобороны РФ, основываясь на своих разведывательных данных, указало, что эта диверсия – дело рук британских спецслужб. То есть, в её планировании участвовала секретная разведывательная служба МИ-6, а исполнителями могли быть военнослужащие секретной воздушной службы (САС) или секретной лодочной службы (СБС). Места расположения главных квартир этих трёх организаций – известны.

В минувшую субботу, по сообщению Минобороны РФ силами спецназа ВМСУ и спецназа британского королевского военного флота была проведена атака против базы ЧФ РФ в Севастополе. Наше военное ведомство сообщает об уничтоженных 9 БПЛА и 7 морских дронов противника. Для скрытности передвижения вышеуказанные беспилотные и безэкипажные аппараты двигались от порта Дрессы в сторону Севастополя по так называемому «зерновому коридору», который по договорённости между РФ, ООН, Турцией и Украиной был объявлен демилитаризированной зоной, где не допускалось ведение военных действий. Однако Киев и Лондон (как всегда, если где-нибудь случается пакость – из неё торчат английские уши, не даром появилось стойкое выражение: «англичанка гадит») пренебрегли договором(что указывает на недоговороспособность украинских властей и их западных кураторов) и организовали атаку российских военных и гражданских кораблей в бухтах Севастополя.

Ранее британское минобороны заявляло, что отправило Киеву морские дроны не указав конкретно – какие, и для каких целей. Однако стало известно, что данные аппараты способны погружаться на глубину до 100 м и нести боевую часть.

Российское военное ведомство обладает сведениями, согласно которых в планировании, подготовке и руководстве вышеуказанной атакой принимали участие британские специалисты. Исполнителями были военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций, которых в своё время обучал и экипировал всё тот же британский спецназ. Кстати, летом сего года в сети на короткое время появилась информация о том, что британский спецназ прибыл на Украину не только для обучения солдат ВСУ, но и для непосредственного участия в боевых действиях, так сказать - для приобретения военного опыта. Поэтому не исключено, что севастопольская диверсия — это всецело дело рук британских спецслужб, без участия Украины. У англичан есть повод не доверять своим подопечным серьёзные дела. Предположу, что взрыв на Крымском мосту - то же дело рук британских спецов.

При сложившихся обстоятельствах ответные действия Москвы крайне необходимы. В идеале стоит полностью уничтожить это осиное гнездо – украинскую военную разведку и её спецназ. Однако, допустим, место расположения основных сил и средств украинских боевых пловцов сейчас сложно обнаружить. Также ещё придётся поискать в какую дыру запряталась украинская служба военной разведки. Бесспорно, российское военное ведомство этим занимается.

Но, места расположения штаб-квартиры МИ-6, а также штабов и основных пунктов дислокации САС и СБС – известны. Для начала, неплохо было бы превратить их в руины, тем более что повод есть. Центральный офис СИС МИ-6 находится в Лондоне, в юго-западной части его центра, прямо на берегу Темзы, близ Воксхолльского моста, по адресу Набережная Альберта, 85. Его координаты 51.48727 - 0.12447.





Место дислокации САС – английский провинциальный городок Херефорд, он является административным центром графства Херефордшир. Более точный адрес, думаю, нашему МО известен. Что касается СБС, основное место дислокации этой службы расположено на южном побережье Англии в казармах Хэмуорти (центр военно-морской подготовки КФВ), в городе Пул, что в графстве Дорсет. Координаты найти не сложно, достаточно воспользоваться картой Гугл.