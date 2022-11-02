ВС США проводят реорганизацию своих войск в Европе

Аргументы Недели → Армия 13+

2 ноября 2022, 18:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Около 20 000 американских военнослужащих были направлены в Центральную и Восточную Европу в этом году, и большая часть из них по-прежнему дислоцируется в странах-партнерах, тренируется с местными войсками. ВС США намерены увеличить численность своего европейского контингента. Об этом пишет Military Times.

В Польше развёрнуты части 18-го воздушно-десантного корпуса, сообщило Military Times. Европейское командования США сообщило о ротации части сил в составе оперативной группы «Дракон» в Висбадене. Так же есть данные о перемещении в Америку части авиатехники AH-64 Apache, F/A-18 Hornets корпуса морской пехоты, F-35 Lightning II ВВС и морские EA-18G Growler.

Штаб европейского командования дал перечень пунктов, где находятся американские солдаты: 125 солдат в распоряжении командного пункта V корпуса в Польше, около 1000 солдат в штабе 1-й пехотной дивизии, артиллерии 1-й пехотной дивизии и вспомогательных средств в Польше и Латвии; около 3200 солдат боевой группы 2-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии в Польше, а также в районах Балтийского и Черного морей; около 3200 солдат из боевой группы 3-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии в Польше; подразделения 5-го батальона 7-го артиллерийского полка ПВО в Польше и Словакии; боевые группы армии США в Европе и Африке переброшены в Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию. Кроме того размещено 12 самолётов F-22 Raptor пилоты и технический персонал из 90-й истребительной эскадрильи на авиабазе Ласк, Польша. Авианосная ударная группа «Буш» переброшена в Средиземное море. Также в восточной Европе размещены войска США, которые обеспечивают доставку оружия и боеприпасов на Украину, а также проводят обучение солдат ВСУ.

Пентагон намерен изменить архитектуру дислокации своих войск в Европе. Что конкретно будет сделано и как они будут развёрнуты – не уточняется. Однако стало известно, что изменения будут в действиях авиации, проводящей патрулирование воздушного пространства, и в размещении кораблей ВМС США. Марк Милли считает, что было бы целесообразным не временное размещение сил и средств, а обустройство постоянных баз для войск Америки в Европе, где личный состав будет проходить службу на ротационной основе.