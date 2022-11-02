РФ считает, что полученные от Украины гарантии на данный момент достаточны для продолжения зерновой сделки

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2 ноября 2022, 18:04

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации уполномочено заявить: после совершения Украиной 29 октября с.г. террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», Российская Федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов («Черноморская инициатива»).

Данная позиция России была доведена до Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А.Гутерриша и Совета Безопасности ООН. Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года.

В частности, украинская сторона официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ».

Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.