В декабре-январе начнутся основные действия российской армии на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

2 ноября 2022, 14:37

На днях министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизации. По его словам, 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне СВО, из них 41 тыс. человек – в линейных частях. Остальные 218 тыс. пока обучаются в резерве на полигонах и в расположениях частей и соединений по всей стране. Это говорит о том, что основная масса войск, эквивалентная условным 15 дивизиям, появится на фронте где-то к декабрю, а то и январю. Видимо, тогда и начнутся основные действия, в том числе не только на нынешней линии фронта.



А пока возможны только локальные удары с целью улучшения позиций. Что и происходило недавно на Лиманском направлении, а теперь – под Угледаром, где ВС РФ и части ДНР (которые пока не интегрированы в состав армии и прочих силовых структур России, хотя республики уже стали Россией) ведут наступление в районе Павловки и Водяного.



Дело в том, что без взятия Угледара невозможно продвижение войск в районе всех давно «доставшего» Авдеевского укрепрайона противника, примыкающего к Донецку. Именно оттуда ведутся обстрелы города. Саму Авдеевку в лоб штурмовать бессмысленно – будут большие потери. А вот обойти её можно. Сейчас Павловка, которая уже была под нашим контролем летом, но потом была оставлена, уже почти возвращена. Идут бои в районе Опытного, охват Угледара и блокирование подъездных путей огнём. Как будут развиваться события дальше, станет ясно уже в ближайшее время.



По событиям в районе Херсона нужно сказать следующее. Никто, несмотря на тревожные разговоры, сдавать город и правобережье Днепра не собирается. Эвакуация части мирного населения нужна для укрепления этого района для того, чтобы меньше было жертв и чтобы никто во время боёв не «бегал в аптеку» под огнём, как это бывало уже не раз. И чтобы при активизации боевых действий люди, рванувшие в эвакуацию, не порушили военным снабжение через переправы, заблокировав их. Нельзя забывать и об опасности затопления. Украинцы могут разрушить свои плотины на Днепре – это вызовет каскадное затопление. Решение отселить часть людей и с другой стороны реки говорит о том, что эту опасность воспринимают серьёзно.



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