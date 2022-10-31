США приступили к информационной подготовке для применения Пентагоном биологического оружия?

Аргументы Недели → Армия 13+

31 октября 2022, 22:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Вашингтон указал в своей новой стратегии «сдерживания», об угрозе биологической атаки, исходящей якобы от России. Зная повадки США, можно смело говорить о том, что Вашингтон задумал неладное. Нельзя отвергать никакую идею, в том числе и ту, что янки решились на применение биологического оружия. Скорее всего это произойдёт не немедленно, а в перспективе, всё зависит от готовности этого оружия у США к боевому использованию.

Не хочу пугать читателя возможной новой пандемией, значительно более страшной, чем та, что мы переживаем сейчас, но всё к тому идёт. И соответственно, есть необходимость готовиться к худшему и пусть лучшее станет приятной неожиданностью. В Стратегии, намедни принятой Вашингтоном чёрным по белому прописано: «Россия и Китай, вероятно, обладают возможностями, относящимися к химической и биологической войне, которые представляют угрозу для сил США, союзников и партнеров, военных операций и гражданского населения». То есть страна почти в открытую разрабатывающая новые боевые штаммы вирусов и имеющая созданные для этого биолаборатории, разбросанные по всему миру, имеет наглость (а этого янкам не занимать) обвинять в задуманных Вашингтоном грехах, тех, кому, вероятно предстоит принять на себя удары американского биологического оружия (БО).

Чем это привлекательно для США? Его можно применить скрытно, применив самые дешёвые средства доставки и противник даже не поймёт, что по нему нанесён смертельный удар. Более того, нет надобности разворачивать массовое производство оружия и боеприпасов, как это происходит в случае с войнами, где применяются обычные средства поражения. Биооружие как бы производит само себя, каждый инфицированный – это боеголовка, которая может порождать ещё бесчисленное множество других таких же боеголовок. Достаточно получить штамм, этакий троян, с высокой летальностью у которого будет очень долгий инкубационный период, что бесспорно станет причиной широкого распространения вируса.

Журналист ведущий расследования в области биологического оружия Александр Садовников как-то рассказал мне в приватной беседе, США в настоящее время могут работать над распространением воздушно-капельным путём такого страшного в плане смертности вируса, как (геморрагическая лихорадка) Эбола. Сейчас он распространяется только при контакте или передаётся через кровь. Смертность от этого микроскопического убийцы достигает 90%. Плюс к изменению способа его распространение на воздушно-капельный, придание живучести и сопротивляемости высоким температурами и агрессивным химическим средам, сюда же добавим длительный инкубационный период, а также способность мутировать и становиться более заразным (всепроникающим) и смертоносным с каждым поколением. Вот, вам, основные черты идеального биологического оружия, борьба против которого становится бесполезна, а эффект от применения будет тотально смертельным.

Получение такого вируса в биолаборатории методами современной генетической инженерии вполне возможны. Причём, по мнению Александра Садовникова работы не будут такими дорогостоящими, как например, создание гиперзвукового оружия или космические военные программы. На разработку идеального биооружия может понадобиться от силы 50 млн. долл. Конечно же Америке содержания более чем 400 биолабораторий, разбросанных по миру, наверняка обходится дороже. США, похоже намерено идут на эти траты, дабы результат был планово исполним.

Некоторые черты американского идеального биологического оружия уже просматриваются в виновнике ныне текущей пандемии SARS-CoV-2 (COVID-19). Его лабораторное происхождение уже не вызывает ни у кого сомнений. И заказчик его создания также известен – это США, которые естественно, отрицают своё авторство, но факты неоспоримы. Не буду в очередной раз описывать историю боевого пути данного вируса. Она практически всем более-менее образованным людям уже известна.

Как некий отвлекающий момент Вашингтон использует свою обновлённую ядерную риторику. Но, американцы заметно охладели к идее развязать ядерную войну в мировом масштабе. О модернизации своей стратегической ядерной триады они только говорят, но ничего ради этого не делают. Вся активность на этом направлении ограничилась созданием маломощных ядерных боеголовок для межконтинентальных ракет морского базирования «Трайдент» и разработкой новой 12-й модификации тактической водородной бомбы В-61. Заявленный бюджет в половину триллиона долларов на обновление стратегического ядерного вооружения так и не был принят в качестве закона. То есть работы в этом направлении вестись скорее всего не будут. И действительно зачем тратить баснословные деньги на оружие вчерашнего дня, когда есть новые идеи значительно более эффективные и менее затратные. Ядерное оружие малой мощности Вашингтон придержит в своих арсеналах на тот случай, когда возникнет необходимость покарать какую-нибудь чересчур зарвавшуюся страну третьего мира. А против России и Китая это применить просто не получится. В добавок ядерных ответ РФ и КНР сметёт с лица земли весь западный мир. К тому же у ядерного конфликта не просчитываются последствия. А применение биооружия планету точно не разрушит. Более того города и производства опустеют, но останутся без разрушений, то же касается дикой природы.