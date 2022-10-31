США слегка побряцали своими жалкими водородными бомбами и получили в ответ демонстрацию российских мощных МБР

Аргументы Недели → Армия 13+

31 октября 2022, 10:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе Россия сделала свой ядерный алаверды Западу, который завершил 30 октября масштабные ядерные учения Steadfast Noon («не шатающийся полдень») с применением до 60 самолётов различного типа. Часть из них адаптирована для использования в качестве носителей водородных бомб семейства В-61. Россия мощно ответила на эту откровенную клоунаду с жонглированием гравитационными бомбочками, которые авиации ВВС США и НАТО не в состоянии донести до намеченных целей, поскольку у них на пути уже строит глубокоэшелонированная противовоздушная оборона РФ, в систему которой интегрированы суперсовременные ЗРК С-500, С-400, С-350, С-300 и другие.



Москва, как всегда, не стала размениваться по мелочам и саданула с космодрома Плесецк (Архангельская область) по полигону Кура (на Камчатке) межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» сухопутного базирования. А из Баренцева моря в восточном направлении полетала МБР морского базирования «Синева». Напоминаем, что «Ярс» может нести несколько боеголовок мощностью, превышающей 100 Кт каждая, на расстояние до 12 тыс. км. А «Синева» может, преодолев от 8300 км до 11 547 км, обрушить на головы врагов 4 боеголовки мощностью также более 100 Кт (в тротиловом эквиваленте). Замечу, что это не самое современное ядерное оружие России.



На тех же учениях с наименованием «Гром» стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС отработали пуски крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки. Ответ детским ядерным играм НАТО в Европе более чем достойный. Кстати, в США вновь заговорили, что, дескать, пора модернизировать безбожно устаревшую американскую ядерную триаду. На эту тему в Вашингтоне говорят уже десять с лишком лет, но ограничиваются какими-то полумерами. Видимо, рассчитывают на использование другого, более эффективного, оружия против своих основных противников: России и Китая. И есть понимание, какое именно это будет оружие. Америка, похоже, делает ставку на биологическое оружие в борьбе против основных своих конкурентов. А своё устаревшее ядерное оставляет, как дубинку, на случай, если придётся присмирить какую-то непокорную страну третьего мира.



Теперь о других событиях недели. Стало известно, что ФРГ передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами к ним. Кроме того, Киев получил 14 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и 6,1 тыс. 155-мм снарядов и 186 тыс. 40-мм минометных боеприпасов. Ранее Украина получила 10 штук Panzerhaubitze 2000. Напоминаем, что в начале текущего месяца Берлин подарил Киеву зенитный ракетный комплекс Iris-T SLM. И готов поставить ещё три аналогичных ЗРК. На предыдущей неделе Украина получила 16 штук 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna, дальнобойностью до 41 км. Похоже Берлин слегка позабыл, чем для него закончились предыдущие военные игры, направленные против Москвы? Вероятно, есть необходимость напомнить внуку обергруппенфюрера СС канцлеру ФРГ Шольцу, что негоже иметь столь короткую память, и что осложнения от такого ментального недуга могут быть очень и очень тяжёлые.



В середине прошлой недели Минобороны РФ сообщило:

«Более 600 мобилизованных граждан из Московской и Калужской областей убыли к местам выполнения боевых задач».



В течение месяца командиры и преподавательский состав проводили занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки с гражданами, призванными на службу в ходе частичной мобилизации. Мобилизованные военнослужащие выполняли нормативы по стрельбе из штатного стрелкового оружия, метанию гранат, на практике осваивали эксплуатацию, обслуживание современного вооружения, военной и специальной техники.



В адрес призванных и прошедших курс общевойсковой подготовки граждан от военнослужащих и руководства Московской и Калужской областей прозвучали слова благодарности и поддержки, а также пожелания здоровья и успехов в выполнении задач.По завершении торжественной части, военнослужащие осуществили погрузку оружия и военно-технического имущества и в составе подразделений убыли автомобильным транспортом для погрузки в воинский эшелон. Это означает, что прошёл не только этап подготовки значительной части мобилизованных, но и процесс сколачивания новых воинских коллективов, а также их боевое слаживание. Теперь вновь сформированная сила готовится вступить в бой против ослабленных войск укро-нацистов. Ну, что ж, ждём хороших новостей с линии фронта.



