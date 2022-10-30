Куда отправляется оружие, нелегально переправленное из Украины в Финляндию?

Аргументы Недели → Армия 13+

30 октября 2022, 19:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Похоже, что прежняя статистика (согласно которой лишь 30% поставок вооружений Запада на Украину достигают линии фронта, оставшиеся 70% попадают в руки нелегальных торговцев оружием и затем - на черный рынок) лишь претерпела некоторую корректировку. То есть, украинские теневые дельцы смогли переиграть контролёров, выделенных США и НАТО, для надзора за проступающим в Незалежный смертоносный груз. Тому доказательство – недавнее заявление инспектора финской криминальной полиции Кристера Альгрена о наличии в обороте преступных сообществ этой страны оружия, вывезенного из Украины.

Итак, инспектор Центральной криминальной полиции Финляндии чистосердечно (как это принято у финнов) сознался в том, что финский криминалитет вооружается из украинских арсеналов современными натовскими образцами. Важно ещё одно обстоятельство, он это сделал на камеру общественной телерадиовещательной корпорации YLE. В частности он, в порыве откровения, заявил: «У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах. У нас есть много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине». От такой информации у кого хочешь зашевелятся волосы на голове (если они там есть). Только представьте себе финские криминальные группировки «очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине». Для чего? Они готовят преступление века? Или намерены вести борьбу за главенство в преступной среде не только в Финляндии или среди скандинавских стран? Трепещи Европа, горячие финские парни будут тебя потрошить. Но, если кроме шуток, то из Финляндии оружие может хлынуть и на российскую территорию, а это уже не так смешно.

Что касается прежней статистики. Ранее Европол указывал на крайнюю коррумпированность украинских властей в том числе и командования ВСУ (в купе с руководством прочих силовых структур). Эксперты указывают, что рыло в пуху и у Зеленского, который бесспорно греет руки на нелегальной продаже западного оружия за рубеж. По данным всё того же Европола наибольшим спросом на чёрном рынке пользуются сейчас, как и прежде: стрелковое оружие (короткоствольное и длинноствольное), базуки, боеприпасы к ним, ручные гранаты и боевые беспилотники.

По летней статистике сего года лишь 30% грузов от всего поставляемого из западных арсеналов на Украину попадало в правильные руки и затем использовалось на боле боя, а остальные 70% волшебным образом растворялись в воздухе сразу после пересечения польско-украинской границы. Есть правда мнение, высказанное российскими военными экспертами Юрием Кнутовым, Виктором Литовкиным и другими, что часть американских и натовских грузов пропадает ещё с польских сладов.

На эту тему отставной полковник КМП США Энди Милберн метко пошутил: «Главный сюрприз в ситуации с оружием для Украины заключается не в том, что это (оружие – ред.) не доходит туда, куда нужно. Сюрприз в том, что люди совершенно этому не удивляются».

Давайте вспомним летнюю сводку о движении западного оружия, похищенного из украинских арсеналов. Не надо было его долго искать, оно проявлялось в «даркнете». Предложения этого ресурса были обильными, как это обычно происходит на большой торговой интернет-площадке. В перечне продаваемого на европейском чёрном рынке оружия можно найти боевые дроны, «Джавелины» (по 3 тыс., долл. за штуку) и другие противотанковые средства, что попроще (NLAW, Panzerfaust 3 и прочее). Цены, порой, разнятся с реальным почти в 18 раз, в сторону уменьшения. В списке предложений есть даже барражирующие боеприпасы Switchblade 300 (их сбывают с дисконтом в 1,5 раза). В ходу и другое оружие, о чём мы уже упоминали. Число сделок по продаже всего этого добра огромно, причём, по имеющимся данным, главная торговая площадка (почти биржа) находится в Киеве.

По признаю посвящённых в тонкости этой торговли лиц некоторые образцы вооружений украинские дельцы предлагают и продают российской стороне. Некий юрист по имени Режис де Кастельно обнародовал информацию о том, что дельцы из ВСУ продали России две французские самоходные артиллерийские установки Caesar. Даже цена вопроса была озвучена: россияне уплатили 120 тыс. долл. за каждую, при реальной стоимости в 7 млн. долл. Также в сети появилась информация о предложении украинской стороны продать России одну установку РСЗО HIMARS с боеприпасами: 880 тыс. долл. за саму систему и по 330 тыс. долл. за каждый реактивный снаряд. Ну если уж столь габаритное оружие (боевая техника) спокойно сбывается на сторону, что тут говорить о более мелких образцах. Странно, что до сих пор нет информации о продаже россиянам комплектов оборудования для работы в интернет-сети «Старлинк» или другого технологического оснащения, поставляемого Западом украинским силовикам.

Пути вывоза военных грузов, уже попавших на Украину, по информации, добытой журналистами, проходят в основном через Молдавию и Румынию. После начала действия «зернового соглашения» стали вывозить кое-что и по морю используя «зерновой коридор». В одном из эфиров НТВ эксперт рассказал, что в обратном направлении на Украину доставляют российское горючее. Есть ещё и реверсный путь обратно в Польшу.