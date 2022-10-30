В районе Павловки Донецкой народной республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих

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30 октября 2022, 17:46

Фото: Минобороны РФ

На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов ПЕРШОТРАВНЕВОЕ, ОРЛЯНКА, ТАБАЕВКА и БЕРЕСТОВОЕ Харьковской области. Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей, сообщил глава Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов СТЕЛЬМАХОВКА, МАКЕЕВКА и ЧЕРВОНОПОПОВКА Луганской народной республики. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.



На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов НОВОМИХАЙЛОВКА и ВЛАДИМИРОВКА Донецкой народной республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.

Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта ПАВЛОВКА Донецкой народной республики. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.



На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов ПЯТИХАТКИ, ЧЕРВОНЫЙ ЯР, ИЩЕНКА Херсонской области.

В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13-ти районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта БЕЛЯЕВКА Херсонской области, склад боеприпасов в районе КУПЯНСКА Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах.

В районе города ОЧАКОВ Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта ШЕВЧЕНКОВКА Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города ЗАПОРОЖЬЕ поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS».

В районе населенного пункта МЕШКОВО-ПОГОРЕЛОВО Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня «MARS-2» и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Также в районе населенного пункта НИКОЛАЕВКА Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.



Истребительной авиацией в районе населенного пункта ДУДЧАНЫ Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта НИКОЛЬСКОЕ Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины.



В районах населенных пунктов КИРОВСК и КОНСТАНТИНОВКА Донецкой Народной Республики сбито два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.



Также за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов НИКОЛЬСКОЕ, КОМСОМОЛЬСКИЙ, ВОЛЬНОЕ Донецкой Народной Республики, КОЛОМЫЙЧИХА, КАМЕНКА, ВРУБОВКА, СОСНОВЫЙ Луганской Народной Республики и МЕЧНИКОВО Харьковской области.



Кроме того, сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов ВУГЛЯР, МЕЖЕВОЕ Донецкой Народной Республики, АНТОНОВКА, НОВАЯ КАХОВКА, ОЛЬГОВКА, ПЕРШОТРАВНЕВОЕ, ЛЬВОВО Херсонской области и один реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта ПОПАСНАЯ Луганской Народной Республики.



В районе населенного пункта АНТОНОВКА Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники.



Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города ЭНЕРГОДАР и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов.

Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта НОВОКИЕВКА Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город ЭНЕРГОДАР Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.