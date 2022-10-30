ВСУ использовали зерновой коридор в Чёрном море для атаки Севастополя дронами британского производства

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30 октября 2022, 17:40

Фото: Минобороны РФ

После отражения 29 октября сего года террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского Флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах.

По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города ОДЕССА.

В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.