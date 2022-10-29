Зерновая сделка была ошибкой?

Аргументы Недели → Армия 13+

29 октября 2022, 19:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: РИА-новости

ВСУ, используя 9 беспилотных летательных аппаратов и 7 автономных морских беспилотных аппаратов, атаковали базу Черноморского флота в Севастополе. По информации Минобороны РФ перед украинскими диверсантами ставилась задача работать не только по причалам главной базы флота, но и по кораблям, которые несли боевое дежурство на внешнем рейде. Позже Минобороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке.



Начнём с того, что эта сделка была невыгодна для России как в военном, так и в политическом отношениях. Получается, что Россия снова стала жертвой желания быть «хорошей» для Запада, но не для себя. И всё обернулось именно так, как это виделось ещё на стадии переговоров по заключению этой «зерновой» авантюры. Хорошими для Запада мы не могли стать, поскольку с их точки зрения «хорошая» Россия – это мёртвая Россия. В военном отношении Москва дала возможность Украине открыть ещё один путь снабжения ВСУ, более того получив свободную для передвижения акваторию, укро-нацисты использовали эту возможность для широкого манёвра. Взрыв на Керченском мосту был первым тому подтверждением. Атака на Севастополь – совершено логичное следствие. Можно сказать Киев отработал в военном плане «зерновую сделку» с большой выгодой для себя. А теперь возникла ситуация, когда недостаточно только её аннулировать. Если Россия не выбьет Украину с Черноморского побережья в ближайшее же время, но проблемы для ЧФ и наших войск, воюющих в южном секторе специальной военной операции, будут только множиться.

Жать, что крейсер Москва не успел отстрелять весь свой боезапас по позициям укро-нацистов в Одессе, Николаеве и Очакове, так и ушёл со всем своим боевым добром на дно, не совершив никакого ратного подвига.

Абсолютно очевидно, что, принимая решение на заключение «зерновой сделки» Кремль не мог не осознавать, что никакого «зернового» перемирия не будет, наоборот враги восприняли это соглашение, как слабость Москвы и тут же начали злоумышлять, как бы ей посильнее насолить. Честное слово, нашему руководству уже давно должно надоесть разыгрывать из себя наивно простачка, которого коварный Запад водит за нос, как хочет. Теперь спросим себя. Была ли эта сделка – ошибкой?

Если - да - настанет ли ошибкам предел? Возможно, российские власти надеялись таким образом выиграть время. Хорошо – выиграли, с потерями (как имиджевыми, так и реальными), но - выиграли. Возникает резонный вопрос – для чего эти два месяца были выиграны? Намеренно дальше этого вопроса в своих рассуждениях не пойду, поскольку не могу знать замысла нашего военно-политического руководства и всей подноготной ныне сложившейся обстановки.