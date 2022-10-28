В зоне СВО «Армата» пока так и не появилась

Аргументы Недели → Армия 13+

28 октября 2022, 14:41 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Танк Т-14 «Армата» красуется на парадах с 2015 года. Чиновники неоднократно заявляли, что промышленность получила заказы на десятки, а то и сотни его товарных образцов. Между тем он пока так и не участвовал в ходе специальной военной операции на Украине, а Сухопутные войска РФ до сих пор не имеют ни одной строевой части, полностью перевооруженной «Арматами».



Т-14 оснащён орудием калибра 125 мм и по этому параметру не превосходит Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Его главное преимущество состоит в более совершенных системах управления огнем, сбора и анализа тактической информации. Усилить «Армату» могла бы более мощная танковая пушка калибром 152 мм, о разработке которой сообщалось ранее.



«Армата» является боевой машиной следующего поколения и могла бы успешно противостоять с такими возможностями украинским Т-64Б/БВ/БВМ и Т-72 различных модификаций. В украинской степи, где условия местности позволяют вести стрельбу прямой наводкой с дальней дистанции, преимущество Т-14 могло бы быть раскрыто.



Подразумевается, что на поле боя «Армата» должна выступать в роли «командирского» танка вместе с ОБТ прошлых поколений. Экипаж Т-14 будет руководить действиями других танков – отдавать команды, помогать найти цели на поле боя и поразить их, а в случае необходимости – применять собственные средства поражения (152-мм снаряды и ракеты) с дальней дистанции, где ответный огонь противника неэффективен.



