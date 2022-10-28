РБК: Глава Чечни вновь раскритиковал ход российской военной операции на Украине

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28 октября 2022, 01:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В результате обстрела одного из чеченских подразделений в Херсонской области погибли 23 бойца, 58 получили ранения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Об этом пишет РБК.

«Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает. В первую очередь хочу сказать родным погибших: тезет в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами!» — написал он.

При этом, по словам Кадырова, в тот же день «как акт возмездия» чеченские бойцы совершили вылазку, в ходе которой «прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев».

Глава республики пообещал выделить на похороны погибших по 1 млн руб. «Еще 12 млн выплачивает семье государство. Раненые получают 3 млн. Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей!» — добавил он.

Ранее 25 октября глава Чечни вновь раскритиковал ход российской военной операции на Украине, заявив, что военные действия уже идут на территории России. При этом российская сторона «слабо отвечает» на обстрелы своих территорий, считает он. По его мнению, «если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Рамзан Кадыров прав, тысячу раз прав, дальше так воевать нельзя. На кон поставлен суверенитет нашей страны, наши традиции и святыни, которые будут попраны если продолжить ту вялую реакцию на обстрелы наших земель, сёл и городов укро-нацистами.

Ситуация вырисовывается совсем неблагоприятно для российского военно-политического руководства, до сих пор пытающегося быть хорошим парнем для Запада. Нам не надо больше быть комплементарными для погрязшей в мерзости Европы и Америки, мы должны думать о сохранении своих ценностей и своей страны. Все договорённости пагубные для России должны быть отвергнуты. Предателям не место в нашей среде, тем более среди нашей элиты. Мы боремся не только за выживание, но и за сохранение чистоты наших душ. Сейчас наступил переломный момент, пора начинать решительные действия, чтобы предотвратить страшные для нас последствия.