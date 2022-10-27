США и Великобритания начали преследовать своих бывших военных лётчиков за то, что те консультируют пилотов НОАК

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27 октября 2022, 15:44 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Marine Times

Бывший военный летчик, инструктор ВВС КМП США, руководивший авиационной консультационной компанией в Китае, был арестован в Австралии и сейчас находится под стражей в ожидании запроса об экстрадиции в Америку. Об этом пишет издание Marine Times.

Дэниелу Эдмунду Даггану, который говорит, что он бывший майор морской пехоты США, было отказано в освобождении под залог, когда он предстал в прошлую пятницу в местном суде Оринджа в сельском городке штата Новый Южный Уэльс (город Ориндж находится к северо-западу от Сиднея). Федеральная полиция Австралии заявил, что арестовала его «по запросу Соединенных Штатов».

«Поскольку дело находится в суде, дальнейшие комментарии нецелесообразны», — говорится в заявлениях полиции и Генпрокуратуры в идентичных формулировках.

На прошлой неделе министр обороны Австралии Ричард Марлес поручил своему ведомству расследовать, были ли какие-либо бывшие австралийские военнослужащие завербованы для работы в ВВС Китая.

Ранее стало известно, что 30 бывших британских военных летчиков были наняты для обучения военных пилотов Народно-освободительной армии Китая. Министерство обороны Великобритании заявило, что предпринимает «решительные шаги», чтобы предотвратить попытки Китая вербовать действующих или бывших британских военных лётчиков.

Официального представителя министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня на его регулярном брифинге в Пекине во вторник попросили прокомментировать сообщение об аресте Даггана на фоне расследований в отношении пилотов, нанятых для обучения китайских военных. Ван ответил: «Я не в курсе ситуации, о которой вы упомянули».

В следующий раз Дагган должен предстать перед судом в Сиднее 4 ноября, когда он сможет подать заявление об освобождении под залог.

Он содержится под стражей в соответствии со статьей 15 Закона об экстрадиции, которая не позволяет судье отпустить его под залог, за исключением «особых обстоятельств», как показывают судебные документы. Обвинение выдвинутое Даггану остается скрытым.

Министерство юстиции США, у которого есть 60 дней с момента ареста Даггана, чтобы запросить его экстрадицию, отказалось от комментариев. Посольство США в столице Австралии Канберре также отказалось от комментариев.

Дагган сказал в своем профиле LinkedIn, что с 2017 года он был генеральным менеджером AVIBIZ Limited, «комплексной консалтинговой компании, специализирующейся на консультациях быстрорастущей и динамичной авиационной промышленности Китая». AVIBIZ базируется в Циндао, городе находящимся в восточной провинции Шаньдун. Дагган сказал, что до 2002 года он в течение 13 лет служил в авиации Корпуса морской пехоты США в качестве пилота истребителя AV-8B Harrier и пилота-инструктора. Затем он жил в Австралии с 2005 по 2014 год, основал фирму Top Gun Tasmania и стал главным пилотом этой компании, базирующейся в штате Тасмания, которая предлагала веселые полеты на британском военном учебно-тренировочном самолете BAC Jet Provost и китайском военном учебно-тренировочном самолете с винтовым двигателем. CJ-6A Наньчан.

«Эти два самолета используются для обучения пилотов ВВС боевым действиям и военным маневрам, и команда Top Gun гарантирует, что участники испытают великолепные возможности этих летательных аппаратов», — такая реклама размещена на веб-сайте компании. В 2014 году Дагган переехал в Пекин. Нет никакой информации о том, какая нелёгкая занесла его в Оранже, где он был арестов.

США и их союзники, похоже, сильно напряглись из-за того, что китайцы нашли подход к их военным пилотам. Ранее они обвиняли КНР в краже технологий военного и двойного назначения. Видимо подразумевалось, что некоторые лица, владевшие соответствующими знаниями и документации стали такими же консультантами в Китае, как и Дэниел Эдмунд Дагган.