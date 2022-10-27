На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих

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27 октября 2022, 14:34

Фото: Минобороны РФ

На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа. Об этом и других событиях специальной военной операции рассказал глава Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.

В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ.

В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6805 единиц специальной военной автомобильной техники.