Кадыров показал наглядно другим руководителям регионов РФ, что нужно делать для защиты России, у него уже есть последователи

Аргументы Недели → Армия 13+

26 октября 2022, 21:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Брошен клич о всенародной помощи в снабжении армии, пока результат незначительный. Но, как говорится: лиха беда – начало. Сеть на сегодня не изобилует примерами, когда местные власти впрягаются в вопросы снабжения своих мобилизованных бойцов, ждём изменений к лучшему, с надежной, что это не будут просто голословные рапорты.

На 26 октября пока известно, что тульский губернатор закупил для 106-й дивизии ВДВ экипировку, технику и спецоборудование, включая коптеры. Депутат Дмитрий Кузнецов поехал в Нижегородскую область выяснять, как там мобилизованные, кому что надо и чего не хватает. Так же есть сведения, что руководители субъектов РФ взяли на себя единоразовые выплаты мобилизованным и добровольцам. Но, сейчас этого недостаточно, от них требуется значительно большее – организация постояного всестороннего обеспечения действующей армии.

Не проще ли было бы закрепить конкретные войсковые части за конкретными субъектами РФ, сразу будет видно, кто радеет о своих подшефных, а кто отбывает номер. Кстати, есть возможность вернуть традицию армии прежней России – давать войсковым частям наименование городов, за которыми они закреплены. Возродим победоносные для нас: Фанагорийский, Суздальский, Астраханский и другие священные для России полки, ранее овеявшие славой свои знамёна и наше оружие.

Кстати, хорошим заделом является инициатива главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который без пафоса и указки сверху сформировал, вооружил, оснастил и обучил формирование, превышающее по численности мотострелковую дивизию. И теперь воины патронируемых им подразделений с честью воюют на украинском театре военных действий. Кстати, Рамзан Кадыров очень точно сказал, что он не понимает, когда некоторые проявляют любовь к отечеству только на словах и ничего не делают для его защиты, в сложившейся опасной для России обстановке.