Аргументы Недели → Армия 13+

26 октября 2022, 19:17

Фото: соцсети

Информация о том, что укро-нацисты воюют под мощным воздействие тяжёлых наркотиков, прозвучала из уст помощника заместителя губернатора Херсонской области Сергея Мороза. Об этом пишет журналист новостной службы Правда.Ру Людмила Черткова.

Сергей Мороз сообщил, что солдат армии киевского нацистского режима идут на убой с замутнённым сознанием и сравнил их с зомби. В частности, он сказал: «Разговаривали на передовой с ребятами, они сказали, что укронацисты все идут под чем-то тяжёлым, наркотическим: у них нет страха. Их накачивают перед боем какими-то тяжёлыми наркотиками, после которых они теряют вообще чувство страха. Они просто идут вперёд. В них стреляют, у них руки-ноги отрывает, а они ползут дальше вперёд, как зомби».

Напоминаем, что первые данные о применения украинскими военными так называемых боевых наркотиков появились ещё в начале специальной военной операции (СВО). Далее этот факт подтверждался неоднократно, в том числе в битве за Мариуполь. Тогда наши воины свидетельствовали, что видели, как украинские боевики после попадания в них пуль, никак на это не реагировали и шли вперёд, а падали только после поражения в голову.

Есть мнение, что инициатором применения боевых наркотиков в ВСУ НГУ и других силовых структур киевского режима являются США. Вероятно, используются анксиолитики, которые являются мощнейшими транквилизаторами, вызывающими жёсткую зависимость, «нарушение когнитивных функций и психомоторных навыков,

усиление агрессивности и ажитации, ухудшение памяти». Впрочем, в результате получается идеальный боец, не помнящий ничего и проявляющий заданную активность, которая ведёт к его гибели, но этому солдату – зомби всё равно, он уже духовно пуст и мёртв.