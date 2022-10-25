Беженцы из Афганистана будут воевать в составе ВС РФ на Украине?

Аргументы Недели → Армия 13+

25 октября 2022, 17:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Британское агентство Afghanistan International опубликовало новость о рекрутировании иранскими властями беженцев из Афганистана в добровольческие формирования для участия в боевых действиях на Украине на стороне Российской Федерации.

Вопрос в том, - стоит ли доверять информации, опубликованной в британских СМИ. Чисто гипотетически можно с уверенностью говорить о том, что афганские шииты, сбежавшие от Талибана (пока ещё запрещён в России, но, судя по всему, не на долго) в Иран, могут быть привлечены Тегераном в подразделения направляемые для помощи России.

Хазарейцы (афганские шииты) воевали на стороне Башара Асада в Сирии бок о бок с российскими военными и воюют там сейчас на ротационной основе в иранских добровольческих формированиях, созданных под эгидой Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Почему бы им сейчас не пойти воевать за своих собратьев по оружию?

Тем более, что у них будет возможность пострелять с других афганцев, которых собирается в качестве добровольцев использовать Америка для пополнения так называемого украинского иностранного легиона.

Впрочем, сейчас на Западе раскручивается антииранская кампания в связи с поставками России ударных дронов, и эта информация британского издания вполне может оказаться фейком, сфабрикованным в рамках идеологической войны. Сейчас на Западе создаётся новый отрицательный образ Ирана, для оправдания введения новых санкция против этой страны.